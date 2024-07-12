Курс валют на 13 — 14 июля — гривна резко обесценилась

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банках и обменниках продолжает активно расти. Национальный банк Украины (НБУ) установил перед выходными официальный курс на новом рекордном уровне.

Об этом передает пресс-служба Нацбанка и мониторинговые порталы.

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Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,04 грн (+0,16);

евро — 44,68 грн (+0,30);

злотый — 10,50 грн (+0,07).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке доллар дорожает. Стоит в среднем в покупке 40,73 грн (+0,06), в продаже — 41,25 грн (+0,07). Евровалюта в покупке стоит — 44,20 грн (+0,22), в продаже — 44,94 грн (+0,16).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,60 грн (+0,05), в продаже – 41,20 грн (+0,05). В Райффайзен Банке покупают за 40,75 грн (+0,15), продают — за 41,12 грн (+0,07). В Ощадбанке стоит при покупке 40,85 грн (+0,05), при продаже — 41,40 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет сайт Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 41,00 грн (+0,02), в продаже — 41,15 грн (+0,09). Евро стоит в покупке 44,65 грн (+0,20), в продаже — 44,85 грн (+0,24).

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Напомним, курс доллара на украинском валютном рынке продолжает бить исторические рекорды: на межбанке уже бывает на отметке 41 грн/$. Эксперты дали объяснение, чем может быть продиктована ценовая динамика американской валюты.

Ранее мы писали, что с 11 июля 2024 года Национальный банк отменил очередную часть валютных ограничений, введенных ранее. Изменения коснутся волонтеров, населения и бизнеса.