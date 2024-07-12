Курс долара йде на рекорд в Україні — експерти назвали причини

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на українському валютному ринку продовжує бити історичні рекорди: на міжбанку вже буває на позначці 41 грн/$, не відстає і в банках — Приват та Ощад пропонують по 41,15 та 41,35 грн/$ відповідно. Експерти дали пояснення, чим може бути продиктована така цінова динаміка американської валюти.

Відповідну ситуацію прокоментували у казначействі одного з великих банків.

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Так, на 12 липня Національний банк встановив офіційний курс на рівні 40,88 грн/$. Такої вартості ще жодного разу не було на валютному міжбанку. На майданчику Bloomberg максимальне котирування пропозиції вийшло на рівень вище 41,02 грн/$.

У Нацбанку стверджують, що таким чином дають долару дорожчати на піках попиту — коли зростає обсяг торгів і НБУ доводиться продавати великі обсяги валюти зі своїх резервів. Проте на Bloomberg не помітно позамежної чи високої валютної купівлі.

Протягом тижня обсяг торгів мав таку динаміку:

8 липня (понеділок) — 176,7 млн доларів;

9 липня (вівторок) — 181 млн доларів;

10 липня (середа) — 166,5 доларів;

11 липня (четвер) — 215,9 млн доларів.

Тобто відбуваються звичні продажі Нацбанку, в рамках норми з незначними відхиленнями. Попри це, було зафіксовано новий історичний максимум за курсом міжбанківського ринку та офіційним.

Ймовірні причини подорожчання долара

Експерти дають пояснення новому курсовому стрибку потребами влади в коштах для державної казни, адже чим вищий курс, тим більші суми в гривні виходять через конвертацію фінансової допомоги, що надходять з-за кордону.

"Надходять кредитні транші від міжнародних партнерів і одночасно НБУ послабив "валютні віжки" — поступово скасовують валютні обмеження, за рахунок чого потроху (не критично) зростає попит на долар. У чиновників два завдання — вигідніше конвертувати західну допомогу, отримати за неї більше гривні, та вигідніше віддавати свої резерви. Вам потрібний долар, ви давно просили пом'якшити правила? Добре. Але отримайте його вже дорожче, аби держбюджет заробив на курсовій різниці. Таку бачимо логіку. Курс у нас гнучкий і регульований Нацбанком, і той його так відрегулював — отже, саме такий цінник зараз потрібний владі. Ринкових валютних торгів ми не маємо з початку великої війни", — зазначило джерело одного з українських банків.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.

Раніше ми писали, що Національний банк ослабив підтримку курсу гривні, продавши на міжбанківському валютному ринку менше коштів із міжнародних резервів. Обсяги продажів скоротились на близько 40 мільйонів доларів.