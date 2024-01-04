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В Украине продолжает дорожать доллар — ситуация на рынке

4 января 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 4 января — официальный доллар продолжает дорожать
Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Национальный банк Украины (НБУ) в очередной раз повысил официальный курс доллара на четверг, 4 января. Финучреждения и обменники также изменили стоимость американской валюты.

Об этом свидетельствует информация на портале Нацбанка.

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Так, по информации Центробанка, на 4 января официальный курс установлен на таком уровне:

  • доллар — 38,12 грн (+0,04);
  • евро — 41,61 грн (-0,11);
  • злотый — 9,54 грн (-0,02).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на наличном рынке доллар изменился в цене. В среднем стоит 38,96 грн (-0,02). В покупке — 38,17 гривны (+0,02), а при продаже — 38,91 гривны (+0,01). Евро в покупке — 41,87 гривны (-0,07), при продаже — 42,93 гривны (-0,12).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют на 4 січня
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как свидетельствуют данные портала Minfin, 4 января в обменных пунктах доллар покупают за 38,85 грн (+0,08), продают по 39,05 грн (-0,15). Евро в покупке стоит 42,42 грн (-0,03), в продаже — 42,75 грн (-0,42).

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Напомним, в Нацбанке рассказали об изменениях в порядке осуществления банками анализа и проверки документов в ходе валютных финансовых операций. Список подозрительных признаков расширили.

Также мы писали, что в Нацбанке оценили будущее влияние повышения налога на прибыль для банков. Утверждают, что у большинства финучреждений хватит капитала.

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