Курс валют на 4 января — официальный доллар продолжает дорожать

В Украине продолжает дорожать доллар — ситуация на рынке
Национальный банк Украины (НБУ) в очередной раз повысил официальный курс доллара на четверг, 4 января. Финучреждения и обменники также изменили стоимость американской валюты.
Об этом свидетельствует информация на портале Нацбанка.
Курс доллара, евро и злотого
Так, по информации Центробанка, на 4 января официальный курс установлен на таком уровне:
- доллар — 38,12 грн (+0,04);
- евро — 41,61 грн (-0,11);
- злотый — 9,54 грн (-0,02).
Курс валют в банках
По данным сайта Kurs, на наличном рынке доллар изменился в цене. В среднем стоит 38,96 грн (-0,02). В покупке — 38,17 гривны (+0,02), а при продаже — 38,91 гривны (+0,01). Евро в покупке — 41,87 гривны (-0,07), при продаже — 42,93 гривны (-0,12).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
Как свидетельствуют данные портала Minfin, 4 января в обменных пунктах доллар покупают за 38,85 грн (+0,08), продают по 39,05 грн (-0,15). Евро в покупке стоит 42,42 грн (-0,03), в продаже — 42,75 грн (-0,42).
Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.
Напомним, в Нацбанке рассказали об изменениях в порядке осуществления банками анализа и проверки документов в ходе валютных финансовых операций. Список подозрительных признаков расширили.
Также мы писали, что в Нацбанке оценили будущее влияние повышения налога на прибыль для банков. Утверждают, что у большинства финучреждений хватит капитала.
Читайте Новини.LIVE!