После ликвидации украинского банка клиентам перестали выплачивать вклады — детали

Кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам "Банка Камбио". Об этом было объявлено 22 августа 2024 года, в день утверждения ликвидационного баланса банка.

О завершении ликвидации "Банка Камбио" сообщили в ФГВФЛ.

Читайте также:

Подробнее о прекращении выплат

Отмечается, что фонд прекращает выплату гарантированных сумм возмещения вкладчикам в день утверждения ликвидационного баланса банка. Согласно законодательству, с момента его утверждения ликвидационная процедура банка считается завершенной

"В связи с этим Фонд сообщает о прекращении 22 августа 2024 выплат гарантированного возмещения вкладчикам ПАО "Банка Камбио" и завершении ликвидационной процедуры банка. В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками ПАО "Банка Камбио" получено более 281,3 млн грн", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что согласно законодательству считается, что требования кредиторов к банку считаются погашенными, если они остались неудовлетворенными в результате ликвидационной процедуры и продажи имущества банка на дату составления ликвидационного баланса.

"Просим учесть, что в связи с утверждением ликвидационного баланса банка и отчета о выполнении ликвидационной процедуры Фонд закрыл накопительный счет ПАО "Банк Камбио". Учитывая это, реквизиты накопительного счета банка недействительны и платежи на них не принимаются", — резюмировали в ФГИО.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного учреждения "Ощадбанк" вынуждены ждать собственных денег месяцами. Причиной являются сломанные банкоматы, на которые продолжают сетовать граждане.

Мы также писали, что платежеспособные банки Украины за первые шесть месяцев 2024 получили прибыль после налогообложения в размере 79,041 млрд гривен. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.