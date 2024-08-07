Цены на хлеб вырастут — в Украине грозит дефицит продукции

Выпекание хлеба. Фото: Freepik

Эксперты прогнозируют в Украине возможные трудности с выпеканием хлеба из-за роста цен на муку. Проблемы могут начаться в ближайшее время.

Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко, пишет издание "Минфин".

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Как отмечает Дудченко, первые два месяца лета ключевые украинские производители хлеба работали либо в минус, либо в ноль.

Стоимость муки за последние несколько месяцев подскочила на 50% и продолжает расти. Если в апреле стоила 10 тыс. грн за тонну, то сейчас 15 тыс. грн, а к ноябрю ожидается цена 16-16,2 тыс. грн. Доля муки в себестоимости хлеба — около 40%. Подорожало другое сырье (сахар, подсолнечное масло) в этом году более чем на 20%.

Кроме того, выросли расходы:

на электроэнергию;

логистику;

упаковочные материалы.

Все это указывает на то, что цены на хлеб подскочат на 15-20%.

"Если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут просто остановиться и в стране начнутся перебои с хлебом. Уже сейчас ряд предприятий на грани остановки, некоторые переходят на работу в одну смену", — подчеркнул чиновник.

Подорожание муки объясняется тем, что на внутреннем рынке ограничено предложение зерна второго класса для хлебопекарной отрасли, поэтому многие продавцы придерживают зерно в ожидании лучших цен.

Также мукомолы имеют большие затраты из-за отключения электричества, однако у хлебозаводов, принадлежащих к критической инфраструктуре, перебои были минимальные.

Пекари не могут поднимать цены в соответствии с подорожанием сырья и увеличением расходов, из-за чего возникают большие кассовые разрывы, заводы не могут вовремя рассчитываться по контрактным обязательствам, добавил президент Всеукраинской ассоциации пекарей.

Что еще нужно знать

Напомним, эксперты аграрной отрасли прогнозируют, что цены на продукты в Украине могут значительно вырасти уже этой осенью. Одной из ключевых причин является рост затрат на использование генераторов в качестве альтернативных источников электроэнергии.

Также мы писали о повышении тарифов и частых отключениях электроэнергии летом 2024 года цены на молоко и молочные продукты в Украине выросли. В августе дальнейшее повышение стоимости электроэнергии и горючего может привести к еще большему удорожанию этих продуктов.