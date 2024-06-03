Ціни на землю в Україні — як змінилась вартість

Трактор у полі. Фото УНІАН

В Україні за перші три місяці 2024 року суттєво підвищилась вартість землі сільгосппризначення. Так, у січні-березні вартість гектара землі збільшилась на 11,2%.

Такі дані наводять експерти Open4business.

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Ринок землі в Україні у 2024 році

Як зазначається, за цей період:

зросла капіталізація ринку на 202,5 млрд гривень;

збільшилось число угод купівлі-продажу земель с/г призначення на 7%.

За перший квартал року українці уклали 25,7 тисячі договорів з купівлі-продажу ділянок землі обсягом 58,8 тисячі гектарів. Показник на 7% більший порівняно з останнім кварталом 2023 року.

Які зараз ціни на землю

Середньозважена вартість одного гектара с/г землі зросла на 11,2%. А саме:

в четвертому кварталі 2023-го становила 37,7 тис. гривень;

у першому кварталі 2024-го — 42 тис. гривень.

За словами аналітиків, попри воєнний стан, ринок сільськогосподарської землі в країні продовжує успішно розвиватися. Зокрема, свідченням цьому є рішення Національного банку зі збільшення коефіцієнта ліквідності сільгоспземель з 0,35 до 0,5.

Завдяки цьому агросектор та землевласники отримали змогу залучити додаткові фінанси на 25 млрд доларів. Показник рівносильний щорічним фінансовим потребам аграріїв і землевласників.

За даними порталу Опендатабот, у 2024 році громадяни активніше купували та продавали землю та нерухомість. З початку року оформили більш ніж 185 тис. угод з відчуження землі. Показник на 36,4% більше, ніж було у 2021 році.

Число угод з відчуження іншої нерухомості зросло на 55%. Однак показник менший, ніж було до війни, у 2021 році.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці під час війни продовжують отримувати пасивний дохід від інвестицій. Залишаються популярними для вкладення грошей сфери: нерухомість, облігації та земля.

Також ми писали, що власники землі в Україні мають сплачувати податки. Проте в деяких випадках від них можуть звільнити.