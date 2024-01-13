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У Податковій розповіли, хто може не сплачувати земельний податок

13 січня 2024 16:37
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Земельний податок — хого можуть звільнити від виплат
Жінка на полі. Фото: Adobe
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Власники земельних ділянок та паїв в Україні повинні сплачувати податки. Проте в деяких випадках від них можуть звільнити. 

Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби України у Львівській області.

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Хто може не сплачувати земельний податок

У відомстві пояснили, що платниками земельного податку є власники  земельних ділянок, земельних часток (паїв) та постійні землекористувачі — фізичні особи. Проте деякі землевласники можуть не платити. 

Отже, від сплати земельного податку звільняються:

  • особи з інвалідністю першої і другої групи;
  • фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
  • пенсіонери (за віком);
  • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Тобто, від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, які брали участь в антитерористичній операції (в операції об’єднаних сил), та відповідно до норм Закону визнані ветеранами війни;
  • фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставки плати за землю та щодо земельного податку, відповідній території. 

За які земельні ділянки можна не платити податок

Податок залежить від площі ділянки та її виду. Власники особистого домогосподарства можуть не платити за ділянку, якщо її площа не перевищує 2 га. Якщо землю використовують для будівництва приватного будинку за неї можна не платити:

  • мешканцям міст з площею до 0,10 га,
  • жителям сіл з площею до 0,25 га,
  • власникам в селищах з площею до 0,15 га.

Якщо землю використовують для дачного будівництва і її площа не перевищує 0,10 га, за неї також можна не платити. У випадку садівництва не оподатковуються ділянки землі з площею до 0,12 га.

Нагадаємо, що у Кабінеті міністрів пояснили, що таке податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Також розповіли, хто і скільки повинен його платити у 2024 році.

земля
ринок землі
податки
Податкова служба
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аграрії

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