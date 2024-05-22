Інвестування у 2024 році — куди найбільше вкладають гроші

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці під час війни продовжують отримувати пасивний дохід від інвестицій. Залишаються популярними для вкладення грошей такі сфери: нерухомість, облігації та земля.

Про ситуацію з інвестуванням в Україні розповів інвестдиректор з інвестицій Capital Times Артем Щербина на конференції Invest Talk Summit-2024.

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Ситуація на ринку нерухомості

За його словами, першим та найпростішим способом для інвестування для багатьох українців залишається нерухомість. Справи в тих громадян, які інвестували кошти в житло до війни, або під час війни у західних регіонах йдуть непогано. Ціна квадратного метра в тих областях продовжує зростати.

Також відновилась динаміка квадратного метра в Києві, однак стверджувати, що це є стійким зростанням, не можна.

Громадяни, які вклали гроші до початку війни, зараз можуть продати нерухомість на 10% дорожче.

Загалом столична нерухомість переформатувалася, оскільки фактично не відбувається будівництва багатоповерхівок, їх лише добудовують, тоді як нових об'єктів нема.

Спостерігається тенденція переходу девелоперів в інший сегмент. Зараз найактивнішим активом в нерухомості Києва є "смарт". Невеликі за площею квартири до 30 квадратних метрів поблизу метро. Саме цей актив є ліквідним і на ньому можна добре заробити, купивши та продавши.

Купівля облігацій

До війни довго пояснювали людям дієвість цього інструменту. Проте з 2023 року, коли з'явились військові облігації, а влада зробила суперпіар, багато громадян вклали туди "кревні".

За його словами, дохідність за весь період сягала понад 20%, тоді як раніше облігація умовно могла давати 16% у гривні. Зараз спостерігається повна стабільність, і облігації є інструментом фіксованої дохідності.

Придбання землі

Експерт зазначив, що земля є третім видом активу, де рівень пропозиції перевищує попит. Саме цей факт впливає на те, що ціна перестала зростати.

За інформацією kupypai, прибуток від інвестицій у землю Вінницької, Полтавської і Волинської областей повністю перекриває девальвацію. Інші регіони за вартістю девальвацію не перекрили.

Він переконаний, що земля з погляду потенціалу є найцікавішим активом, адже після завершення війни прийдуть інвестиції. Навіть за три роки заробити можна доволі суттєво. Також він залишається єдиним класом активів, який більш цікавий у довгостроковій перспективі, аніж у короткостроковій.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що власники земельних ділянок та паїв в Україні повинні сплачувати податки. Проте в деяких випадках від них можуть звільнити.

Також ми писали, що у травні 2024 року ситуація на українському ринку нерухомості дещо змінилася. Розвиток подій на фронті позначається на попиті та пропозиції житла в низці регіонів загалом.