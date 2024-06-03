Цены на землю в Украине — как изменилась стоимость

Трактор в поле. Фото УНИАН

В Украине за первые три месяца 2024 года существенно повысилась стоимость земли сельхозназначения. Так, в январе-марте стоимость гектара земли увеличилась на 11,2%.

Такие данные приводят эксперты Open4business.

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Как отмечается, за этот период:

выросла капитализация рынка на 202,5 млрд. гривен;

увеличилось число сделок купли-продажи земель с/х назначения на 7%.

За первый квартал года украинцы заключили 25,7 тысячи договоров по купле-продаже участков земли объемом 58,8 тысячи гектаров. Показатель на 7% больше по сравнению с последним кварталом 2023 года.

Какие сейчас цены на землю

Средневзвешенная стоимость одного гектара с/х земли выросла на 11,2%. А именно:

в четвертом квартале 2023 составила 37,7 тыс. гривен;

в первом квартале 2024-го — 42 тыс. гривен.

По словам аналитиков, несмотря на военное положение, рынок сельскохозяйственной земли в стране продолжает успешно развиваться. В частности, свидетельством тому является решение Национального банка по увеличению коэффициента ликвидности сельхозземель с 0,35 до 0,5.

Благодаря этому агросектор и землевладельцы получили возможность привлечь дополнительные финансы в размере 25 млрд долларов. Показатель равносилен ежегодным финансовым потребностям аграриев и землевладельцев.

По данным портала Опендатабот, в 2024 году граждане активно покупали и продавали землю и недвижимость. С начала года оформили более 185 тыс. сделок по отчуждению земли. Показатель на 36,4% больше, чем было в 2021 году.

Число сделок по отчуждению другой недвижимости выросло на 55%. Однако показатель меньше, чем был до войны, в 2021 году.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы во время войны продолжают получать пассивный доход от инвестиций. Остаются популярными для вложения денег сферы: недвижимость, облигации и земля.

Также мы писали, что владельцы земли в Украине должны платить налоги. Однако в некоторых случаях от них могут освободить.