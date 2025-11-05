Відео
Україна
В Україні побільшало готівки — скільки грошей тримають люди

В Україні побільшало готівки — скільки грошей тримають люди

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 22:40
Оновлено: 22:40
Готівка в обігу — У Нацбанку розповіли, скільки грошей на руках тримають українці
Гроші і телефон в руках у людини. Фото: Новини.LIVE

Через посилення повітряних атак РФ по Україні в обігу побільшало готівки. Так, станом на 1 жовтня 2025 року в обігу було 890,1 млрд гривень готівки — це на 67,7 млрд гривень більше, ніж на початку року. 

Про це повідомив Національний банк України у своєму у Telegram-каналі.

Яка готівка в обігу

Яка готівка в обігу

У Нацбанку зауважують, що у першому кварталі року в країні вилучали готівку з обігу, однак у другому та третьому кварталах попит на неї став жвавішим пожвавився. Це сталося не тільки через сезонність,  а й через наслідки російських атак по Україні. 

null
Структура готівки в обігу. Фото: НБУ

"Додатковим фактором збільшення обсягів готівки в обігу у третьому кварталі стало посилення невизначеності щодо завершення війни та зростання інтенсивності повітряних атак, що можуть призвести до тривалої відсутності електроживлення", — пояснили у НБУ. 

Серед банкнот найбільше в обігу — номіналом 500 гривень, а найменше — номіналом 50 гривень (26,6% та 4,5% від загальної кількості банкнот в обігу відповідно).
Цікаво, що за період з січня по вересень цього року в обігу побільшало банкнот номіналом 1 тис. гривень. Їхня питома вага за загальною кількістю в обігу зросла на 3,6%. 

Яких монет в обігу найбільше і найменше

Що стосується монет, то зараз в Україні найбільше — номіналом 1 гривня, а найменше – 10 гривень.

Що ще варто знати  

Нагадаємо, в Україні триває всеукраїнська акція зі збору монет усіх номіналів. Так, до 28 листопада громадяни можуть здавати в банки такі монети: 10 коп., 50 коп., 1 грн, 2 грн, 5 грн та 10 грн. 

Усі зібрані кошти будуть перераховані на рахунок організації UAnimals, щоб закупити корми для врятованих та евакуйованих тварин, облаштувати притулки, та пролікувати поранених і хворих тварин. 

Раніше ми розповідали, що в Україні з обігу можуть зникнути монети номіналом 10 і 50 копійок. Відома причина. Також ми писали про нову пам’ятну монету від НБУ. Вона вже доступна для купівлі в інтернет-магазині Нацбанку.  

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
