Видео

В Украине стало больше наличных — сколько денег держат люди

Дата публикации 5 ноября 2025 22:40
обновлено: 22:40
Наличные в обращении - В Нацбанке рассказали, сколько денег на руках держат украинцы
Деньги и телефон в руках у человека. Фото: Новини.LIVE

Из-за усиления воздушных атак РФ по Украине в обращении стало больше наличных денег. Так, по состоянию на 1 октября 2025 года в обращении было 890,1 млрд гривен наличных — это на 67,7 млрд гривен больше, чем в начале года.

Об этом сообщил Национальный банк Украины в своем в Telegram-канале.

Какая наличность в обращении

В Нацбанке отмечают, что в первом квартале года в стране изымали наличные из обращения, однако во втором и третьем кварталах спрос на них стал более оживленным. Это произошло не только из-за сезонности, но и из-за последствий российских атак по Украине.

Структура наличных денег в обращении. Фото: НБУ

"Дополнительным фактором увеличения объемов наличности в обращении в третьем квартале стало усиление неопределенности относительно завершения войны и рост интенсивности воздушных атак, которые могут привести к длительному отсутствию электропитания", — объяснили в НБУ.

Среди банкнот больше всего в обращении — номиналом 500 гривен, а меньше всего — номиналом 50 гривен (26,6% и 4,5% от общего количества банкнот в обращении соответственно).

Интересно, что за период с января по сентябрь этого года в обращении стало больше банкнот номиналом 1 тыс. гривен. Их удельный вес по общему количеству в обращении вырос на 3,6%.

Каких монет в обращении больше всего и меньше всего

Что касается монет, то сейчас в Украине больше всего — номиналом 1 гривна, а меньше всего — 10 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине продолжается всеукраинская акция по сбору монет всех номиналов. Так, до 28 ноября граждане могут сдавать в банки такие монеты: 10 коп., 50 коп., 1 грн, 2 грн, 5 грн и 10 грн.

Все собранные средства будут перечислены на счет организации UAnimals, чтобы закупить корма для спасенных и эвакуированных животных, обустроить приюты, и полечить раненых и больных животных.

Ранее мы рассказывали, что в Украине из обращения могут исчезнуть монеты номиналом 10 и 50 копеек. Известна причина. Также мы писали о новой памятной монете от НБУ. Она уже доступна для покупки в интернет-магазине Нацбанка.

НБУ деньги монеты наличка война в Украине
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
