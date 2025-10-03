Відео
Головна Фінанси Без копійок і шагів — чому в Україні не буде дрібних монет

Без копійок і шагів — чому в Україні не буде дрібних монет

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 23:43
Шаги замість 10 і 50 копійок — експерт пояснив, коли та чому з обігу зникнуть дрібні монети
Монети номіналом 50 копійок. Фото: УНІАН

В Україні з обігу незабаром почнуть вилучати монети номіналом 10 копійок. А ще за чотири роки, через інфляцію, можуть зникнути монети номіналом 50 копійок, тож перейменовувати копійки на "шаги" — не доцільний крок. 

Про це сказав в етері програми Ранок.LIVE економічний оглядач Руслан Чорний. 

Читайте також:

Що не так з грошовою реформою НБУ

За словами Руслана Чорного, після вилучення монет номіналом 10 копійок, на ринку залишаться лише монети по 50 копійок, однак ненадовго. 

"Фактично ми бачимо, що інфляція не зупиняється, і навіть якщо все буде не такими катастрофічними темпами іти, то десь за чотири роки ми позбудемося і 50 копійок. Тобто робити всю реформу тільки на чотири роки – для чого?", — сказав Чорний.

Як пояснив експерт, наразі невідомо, як саме рахуватимуть "шаги": чи дорівнюватиме один "шаг" 50 копійкам, чи Національний банк України запровадить іншу систему.  При цьому Руслан Чорний вважає, що за грошовою реформою може приховуватись емісія.

"Якщо дійсно буде підняття мінімальних зарплат до 12 тисяч — так, це буде емісія", — розповів фінансовий оглядач. 

Також Руслан Чорний зауважив, що нові монети ніяк не повпливають на бюджет, адже у Нацбанку визнають, що час від часу вилучають монети з ринку. Замість них на ринку з'являються нові, надруковані. 

"Це постійний процес. Тобто вони будуть так само вилучати по 50 копійок і заміняти їх "шагами" поступово. Це буде відбуватися не миттєво, тому якихось змін для бюджету не буде", — зазначив експерт.

Раніше стало відомо, що у Верховній Раді з'явився проєкт закону щодо дерадянізації назви розмінної монети України. Так, за пропозицією Нацбанку, копійкам мають присвоїти назву "шаги". Дізнавайтесь також, чи загрожує українській гривні девальвація

гроші реформа копійки Нацбанк шаг
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
