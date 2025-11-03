НБУ випустив нову пам'ятну монету для серії Східний календар — деталі

Будівля НБУ. Фото: УНІАН

Національний банк України (НБУ) викарбував нову пам’ятну монету "Рік коня" для серії "Східний календар". Її тираж становить 80 тисяч штук.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Пам’ятна монета "Рік коня" від Нацбанку

Як пояснили у пресслужбі, за китайською астрологією 2026 рік — це знак Вогняного (Червоного) Коня. Тож монету вирішили присвятити саме цьому символу.

На реверсі монети — стилізований символ східного календаря 2026 року — кінь на тлі підкови.

Який вигляд має нова пам'ятна монета від Нацбанку. Фото: НБУ

"Підкова символізує удачу та захист, яких ми зичимо українським захисникам та захисницям. Під цим зображенням розміщено три крапки — символ продовження боротьби", — йдеться у повідомленні.

Грива коня, зображена на монеті, теж має певний символізм. За задумом, вона відображає динаміку руху "за вітром" або "проти вітру" — це метафора:

внутрішньої сили;

спротиву;

прагнення до свободи.

На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, а у центрі — стилізований годинник зі стрілкою. Він вказує на головний знак китайського зодіаку у 2026 році.

Над дизайном монети працювала художниця Марина Куц, скульптором був Володимир Атаманчук.

Пам’ятну монету "Рік коня" віддадуть в обіг з 3 листопада 2025 року. Номінал становитиме п’ять гривень, а тираж — 80 тисяч штук у сувенірній упаковці. Придбати монету можна буде з 4 листопада в інтернет-магазині НБУ.

