Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси В Україні нова пам’ятна монета від НБУ — чому її присвятили

В Україні нова пам’ятна монета від НБУ — чому її присвятили

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 22:09
Оновлено: 23:01
НБУ випустив нову пам'ятну монету для серії Східний календар — деталі
Будівля НБУ. Фото: УНІАН

Національний банк України (НБУ) викарбував нову пам’ятну монету "Рік коня" для серії "Східний календар". Її тираж становить 80 тисяч штук. 

Про це повідомила пресслужба НБУ

Реклама
Читайте також:

Пам’ятна монета "Рік коня" від Нацбанку 

Як пояснили у пресслужбі, за китайською астрологією 2026 рік — це знак Вогняного (Червоного) Коня. Тож монету вирішили присвятити саме цьому символу. 

На реверсі монети — стилізований символ східного календаря 2026 року — кінь на тлі підкови.

null
Який вигляд має нова пам'ятна монета від Нацбанку. Фото: НБУ

"Підкова символізує удачу та захист, яких ми зичимо українським захисникам та захисницям. Під цим зображенням розміщено три крапки — символ продовження боротьби", — йдеться у повідомленні. 

Грива коня, зображена на монеті, теж має певний символізм. За задумом, вона відображає динаміку руху "за вітром" або "проти вітру" — це метафора:

  • внутрішньої сили;
  • спротиву;
  • прагнення до свободи.

На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, а у центрі — стилізований годинник зі стрілкою. Він вказує на головний знак китайського зодіаку у 2026 році. 

Над дизайном монети працювала художниця Марина Куц, скульптором був Володимир Атаманчук. 

Пам’ятну монету "Рік коня" віддадуть в обіг з 3 листопада 2025 року. Номінал становитиме п’ять гривень, а тираж —  80 тисяч штук у сувенірній упаковці. Придбати монету можна буде з 4 листопада в інтернет-магазині НБУ.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, українцям запропонували здавати монети по 10 копійок, 50 копійок, 1 гривня, 2 гривні, 5 гривень та 10 гривень, щоб долучитися до акції з допомоги тваринам, які постраждали через війну.

Приносити монети в банки можна до 28 листопада 2025 року. Усі зібрані кошти фінустанови автоматично перерахують на рахунок організації UAnimals, яка витратить їх на закупівлю кормів, облаштування притулків, лікування. 

Раніше ми розповідали, що в Україні з обігу можуть зникнути монети по 10 та 50 копійок. Економічний аналітик Руслан Чорний пояснив, чому це відбудеться. Ще ми писали, що українці часто продають пам’ятні монети від НБУ на спеціалізованому порталі OLX. Наприклад, виріб "Спадок" 2021 року мав ціну у 7 тисяч гривень,  а монета "30 років Незалежності України" — понад 4 тисячі гривень.

НБУ монети Астрологія Китайський Новий рік кінь
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації