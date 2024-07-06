Пенсійна реформа в Україні — якою вона має бути

Літня жінка на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні в проєкті Стратегії демографічного розвитку планують провести пенсійну реформу. Хоча деталі реформи ще не розголошуються, зміни в пенсійній системі будуть більше схожі на виправлення попередніх помилок, ніж на глобальні перетворення. Метою цих змін є зробити систему зрозумілою для пересічного громадянина.

Про це повідомив директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак у матеріалі ZN.

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Якою має бути пенсійна реформа

За його словами, основні кроки включають підвищення єдиного соціального внеску з 22% до 27% та збільшення внесків для ФОПів, які наразі платять мінімальний внесок.

"Що простішою, зрозумілішою та логічнішою буде така система, то краще її сприйматиме суспільство, то більшими будуть шанси на її успішне запровадження. Саме тому варто кинути погляд на практики забезпечення гідної старості до впровадження сучасних пенсійних систем", — пояснив він.

На думку експерта, для реалізації реформи необхідно здійснити такі кроки:

"Брутизація" зарплат — переведення внесків із фонду оплати праці безпосередньо в "тіло" зарплати.

Перехід на облік за внесками, а не за зарплатою.

Впровадження чіткої формули розрахунку пенсії з урахуванням актуарного віку.

Розподіл ЄСВ на внески в окремі фонди.

Розділення пенсійного фонду на виплати страхових пенсій та соціальної допомоги у зв’язку зі старістю.

Політичне рішення щодо збільшення частки відрахувань від зарплати до 27% для досягнення коефіцієнту заміщення на рівні 0,5.

Перегляд розмірів обов’язкових відрахувань для ФОПів, оскільки нинішні внески від мінімальної зарплати не відповідають реальним можливостям та очікуванням активних громадян.

"Держава має перейти від політики менторства до політики стимулювання раціональної поведінки людини для досягнення нею успіху та задоволення життям у власній країні", — зазначив Ганущак.

Що ще варто знати

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль минулого року повідомляв, що у 2024 році Кабмін планує запустити нову пенсійну реформу. Проте перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив наприкінці червня, що поки що це неможливо.

Ми також писали, що український уряд планує у найближчі роки регулярно здійснювати осучаснення пенсійних виплат. Зокрема, в планах — проведення індексацій пенсій до 2028 року.