Пенсионная реформа в Украине — какой она должна быть

Пожилая женщина на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в проекте Стратегии демографического развития планируется провести пенсионную реформу. Хотя детали реформы еще не разглашаются, изменения в пенсионной системе будут больше похожи на исправление предыдущих ошибок, чем глобальные преобразования. Целью этих изменений является сделать систему понятной для рядового гражданина.

Об этом сообщил директор Института развития территорий Юрий Ганущак в материале ZN.

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По его словам, основные шаги включают повышение единого социального взноса с 22% до 27% и увеличение взносов для ФЛП, которые платят минимальный взнос.

"Чем проще, понятнее и логичнее будет такая система, тем лучше ее будет воспринимать общество, тем больше будут шансы на ее успешное внедрение. Именно поэтому стоит бросить взгляд на практики обеспечения достойной старости до внедрения современных пенсионных систем", — пояснил он.

По мнению эксперта, для реализации реформы необходимо предпринять следующие шаги:

"Брутизация" зарплат — перевод вкладов из фонда оплаты труда непосредственно в "тело" зарплаты.

Переход на учет по вкладам, а не по зарплате.

Внедрение четкой формулы расчета пенсии с учетом актуарного возраста.

Распределение ЕСВ на вклады в отдельные фонды.

Разделение пенсионного фонда на выплаты страховых пенсий и социальной помощи по старости.

Политическое решение по увеличению доли отчислений от зарплаты до 27% для достижения коэффициента замещения на уровне 0,5.

Пересмотр размеров обязательных отчислений для ФЛП, поскольку нынешние взносы от минимальной зарплаты не отвечают реальным возможностям и ожиданиям активных граждан.

"Государство должно перейти от политики менторства к политике стимулирования рационального поведения человека для достижения им успеха и удовлетворения жизнью в собственной стране", — отметил Ганущак.

Что еще стоит знать

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в прошлом году сообщал, что в 2024 году Кабмин планирует запустить новую пенсионную реформу. Однако первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил в конце июня, что пока это невозможно.

Мы также писали, что украинское правительство планирует в ближайшие годы регулярно осуществлять осовременивание пенсионных выплат. В частности, в планах — проведение индексаций пенсий до 2028 года.