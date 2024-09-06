Підвищення зарплат та дефіцит кадрів — що відбувається на ринку праці України

Гроші у гаманцю. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2024 року поліпшення енергетичної ситуації в Україні сприяло зростанню попиту на робочу силу та збільшенню числа працівників. Нестача робочих рук викликала підвищення реальних зарплат.

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України (НБУ) за вересень 2024 року.

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Що змінилось на ринку праці

За даними Нацбанку, у серпні кількість вакансій знову зросла на фоні відновлення економічної активності. Найбільше зростання спостерігалося в сферах охорони та безпеки (у 4,6 рази р/р), телекомунікацій (на 45% р/р) та охорони здоров’я (на 34% р/р).

Після шоку від проблем з енергопостачанням у попередні місяці, у серпні відновилося зростання кількості працівників. Попит на робочу силу залишається високим, і кількість вакансій у ключових секторах економіки продовжує зростати, зазначили в НБУ.

Водночас, за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), місцеві мешканці прифронтових областей стикаються з серйозними труднощами у пошуку роботи. Обмежений доступ до навчання та підвищення кваліфікації стримує їх активний пошук роботи: лише 13% опитаних у цих регіонах є безробітними і шукають роботу, тоді як 7% планують відкрити власний бізнес.

Мобілізація та дефіцит кадрів

Мобілізація також є важливим фактором, що впливає на ринок праці. Згідно з опитуванням Центру Разумкова, 73% працюючих вважають мобілізацію проблемою для ринку праці. Окрім того, за даними опитування Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), 64% підприємств вказують на мобілізацію як на чинник, що має найбільший негативний вплив на бізнес.

Дефіцит кваліфікованих кадрів залишається значним викликом для українського ринку праці. За даними опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), дефіцит кваліфікованих працівників досяг нового максимуму після тимчасового зменшення, яке було зумовлене зупинками в роботі підприємств через перебої з енергопостачанням.

Це підтверджують і результати дослідження Центру Разумкова: 60% респондентів, серед яких роботодавці, наймані працівники, співвласники підприємств та самозайняті, відзначили проблему дефіциту кадрів на своїх підприємствах.

Підвищення зарплат

Нестача працівників веде до підвищення реальних зарплат. Щоб зберегти наявних працівників і залучити нових, підприємства змушені підвищувати заробітну плату, що, в свою чергу, впливає на загальні витрати бізнесу та динаміку цін на товари і послуги.

Хоча ринок праці в Україні залишається складним, поступове покращення економічних умов відкриває нові можливості для працевлаштування. Однак для повноцінного розвитку ринку необхідно вирішити проблеми дефіциту кваліфікованих кадрів і мобілізації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні знову проводитиметься індексація заробітної плати у 2024 році. Всі підприємства, установи та організації зобов'язані виконувати цю процедуру для своїх співробітників.

Ми також писали, що Україні за останній рік суттєво зросла оплата праці громадян. Про це свідчить показник середньої заробітної плати, який затверджує Пенсійний фонд для розрахунку пенсії в країні.