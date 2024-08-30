Індексація зарплати в 2024 році — коли чекати підвищення

Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні знову проводитиметься індексація заробітної плати у 2024 році. Всі підприємства, установи та організації зобов'язані виконувати цю процедуру для своїх співробітників.

Про це повідомила бухгалтер Любов Тимченко в коментарі Факти ICTV.

Читайте також:

Індексація зарплати у 2024 році

Зазначено, що згідно з Постановою №1078 від 17 липня 2023 року, індексація заробітної плати має здійснюватися всіма підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їхньої форми власності. Це правило також поширюється на фізичних осіб-підприємців (ФОП), які наймають працівників.

Якщо роботодавець не здійснить індексацію заробітної плати працівників у встановлений термін, відповідальність може бути накладена на директора, головного бухгалтера або фізичну особу-підприємця (ФОП). Можливі наслідки включають:

Фінансове покарання — штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника.

— штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника. Адміністративне покарання — штраф від 510 до 1 700 грн за перше порушення, а при повторному порушенні протягом року — від 1 700 до 5 100 грн. Це стосується особливих категорій працівників, таких як неповнолітні, вагітні жінки, батьки-одинаки, батьки, які виховують дитину до 14 років, та батьки, які доглядають за дитиною з інвалідністю.

Коли проіндексують зарплати

Згідно із законом про державний бюджет на 2023 рік, дія Закону про індексацію була призупинена, і роботодавці не мали зобов'язання нараховувати та виплачувати індексацію заробітної плати своїм працівникам.

Однак у державному бюджеті на 2024 рік вже не передбачено призупинення дії цього закону. Отже, роботодавці знову повинні будуть здійснювати індексацію зарплат своїх співробітників.

Яка буде індексація зарплати

"Індексація грошових доходів населення відбувається, коли індекс споживчих цін перевищив поріг індексації 103%", — пояснила Тимченко.

Індексації підлягають грошові доходи населення, але тільки в межах прожиткового мінімуму, встановленого урядом. Це означає, що під час індексації заробітної плати коригується лише та її частина, яка не перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб. У 2024 році цей показник становить 3 028 грн.

Для розрахунку індексації заробітної плати можна скористатися калькулятором за посиланням.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій назвали умову, за якої заробітну плату вчителів можуть підвищити вдвічі. Йдеться про виділення необхідної суми коштів.

Ми також писали, що народна депутатка Ніна Южаніна переконана, що зарплати державних службовців не повинні перевищувати доходи військових, які перебувають на передовій. На її думку, що високі заробітні плати необхідно обмежити у час війни.