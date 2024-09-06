Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине повышают зарплаты — какая причина arrow

В Украине повышают зарплаты — какая причина

6 сентября 2024 14:45
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Повышение зарплат и дефицит кадров — что происходит на рынке труда Украины
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В августе 2024 г. улучшение энергетической ситуации в Украине способствовало росту спроса на рабочую силу и увеличению числа работников. Нехватка рабочих рук вызвала повышение реальных зарплат.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ) за сентябрь 2024 года.

Читайте также:

Что изменилось на рынке труда

По данным Нацбанка, в августе количество вакансий снова возросло на фоне возобновления экономической активности. Наибольший рост наблюдался в сферах охраны и безопасности (в 4,6 раза г/г), телекоммуникаций (на 45% г/г) и здравоохранения (на 34% г/г).

После шока от проблем с энергоснабжением в предыдущие месяцы в августе возобновился рост числа работников. Спрос на рабочую силу остается высоким и количество вакансий в ключевых секторах экономики продолжает расти, отметили в НБУ.

По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), местные жители прифронтовых областей сталкиваются с серьезными трудностями в поиске работы. Ограниченный доступ к обучению и повышению квалификации сдерживает их активный поиск работы: только 13% опрошенных в этих регионах безработны и ищут работу, тогда как 7% планируют открыть собственный бизнес.

Мобилизация и дефицит кадров

Мобилизация также является важным фактором, влияющим на рынок труда. Согласно опросу Центра Разумкова, 73% работающих считают мобилизацию проблемой для рынка труда. Кроме того, по данным опроса Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), 64% предприятий указывают на мобилизацию как фактор, оказывающий наибольшее негативное влияние на бизнес.

Дефицит квалифицированных кадров остается значительным вызовом для украинского рынка труда. По данным опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), дефицит квалифицированных работников достиг нового максимума после временного уменьшения, обусловленного остановками в работе предприятий из-за перебоев с энергоснабжением.

Это подтверждают и результаты исследования Центра Разумкова: 60% респондентов, среди которых работодатели, наемные работники, совладельцы и самозанятые, отметили проблему дефицита кадров на своих предприятиях.

Повышение зарплат

Нехватка работников ведет к повышению реальных зарплат. Чтобы сохранить имеющихся работников и привлечь новых, предприятия вынуждены повышать заработную плату, что в свою очередь влияет на общие затраты бизнеса и динамику цен на товары и услуги.

Хотя рынок труда в Украине остается сложным, постепенное улучшение экономических условий открывает новые возможности для трудоустройства. Однако для полноценного развития рынка необходимо решить проблемы дефицита квалифицированных кадров и мобилизации.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине снова будет проводиться индексация заработной платы в 2024 году. Все предприятия, учреждения и организации обязаны выполнять данную процедуру для своих сотрудников.

Мы также писали, что в Украине за последний год существенно возросла оплата труда граждан. Об этом свидетельствует показатель средней заработной платы, утверждаемый Пенсионным фондом для расчета пенсии в стране.

НБУ зарплаты работа рынок труда вакансии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:54 Вез целую партию наушников из-за границы — на таможне Одесчины остановили контрабанду

Срочная новость

14:49 В Днепре прогремели взрывы — сообщают о работе ПВО

14:45 В Украине повышают зарплаты — какая причина

14:39 Еврокомиссия выделила 40 млн евро Украине для подготовки к зиме

14:36 Во Львове прощаются с матерью и дочерьми, погибшими во время российского обстрела

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

14:34 Волкер объяснил, изменилась ли позиция Трампа по отношению к Украине

14:28 В Харькове правоохранители разоблачили мужчину, работавшего в "полиции" оккупантов

14:26 Канализация бьет ручьем — в Одессе людей затапливают сточные воды

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

14:18 Правительство Шотландии сократит помощь украинским беженцам

14:54 Вез целую партию наушников из-за границы — на таможне Одесчины остановили контрабанду

Срочная новость

14:49 В Днепре прогремели взрывы — сообщают о работе ПВО

14:45 В Украине повышают зарплаты — какая причина

14:39 Еврокомиссия выделила 40 млн евро Украине для подготовки к зиме

14:36 Во Львове прощаются с матерью и дочерьми, погибшими во время российского обстрела

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

14:34 Волкер объяснил, изменилась ли позиция Трампа по отношению к Украине

14:28 В Харькове правоохранители разоблачили мужчину, работавшего в "полиции" оккупантов

14:26 Канализация бьет ручьем — в Одессе людей затапливают сточные воды

14:18 Правительство Шотландии сократит помощь украинским беженцам

14:16 СБУ проводит обыски в мэрии Ужгорода, — СМИ

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Text

12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования