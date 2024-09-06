Повышение зарплат и дефицит кадров — что происходит на рынке труда Украины

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2024 г. улучшение энергетической ситуации в Украине способствовало росту спроса на рабочую силу и увеличению числа работников. Нехватка рабочих рук вызвала повышение реальных зарплат.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ) за сентябрь 2024 года.

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Что изменилось на рынке труда

По данным Нацбанка, в августе количество вакансий снова возросло на фоне возобновления экономической активности. Наибольший рост наблюдался в сферах охраны и безопасности (в 4,6 раза г/г), телекоммуникаций (на 45% г/г) и здравоохранения (на 34% г/г).

После шока от проблем с энергоснабжением в предыдущие месяцы в августе возобновился рост числа работников. Спрос на рабочую силу остается высоким и количество вакансий в ключевых секторах экономики продолжает расти, отметили в НБУ.

По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), местные жители прифронтовых областей сталкиваются с серьезными трудностями в поиске работы. Ограниченный доступ к обучению и повышению квалификации сдерживает их активный поиск работы: только 13% опрошенных в этих регионах безработны и ищут работу, тогда как 7% планируют открыть собственный бизнес.

Мобилизация и дефицит кадров

Мобилизация также является важным фактором, влияющим на рынок труда. Согласно опросу Центра Разумкова, 73% работающих считают мобилизацию проблемой для рынка труда. Кроме того, по данным опроса Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), 64% предприятий указывают на мобилизацию как фактор, оказывающий наибольшее негативное влияние на бизнес.

Дефицит квалифицированных кадров остается значительным вызовом для украинского рынка труда. По данным опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), дефицит квалифицированных работников достиг нового максимума после временного уменьшения, обусловленного остановками в работе предприятий из-за перебоев с энергоснабжением.

Это подтверждают и результаты исследования Центра Разумкова: 60% респондентов, среди которых работодатели, наемные работники, совладельцы и самозанятые, отметили проблему дефицита кадров на своих предприятиях.

Повышение зарплат

Нехватка работников ведет к повышению реальных зарплат. Чтобы сохранить имеющихся работников и привлечь новых, предприятия вынуждены повышать заработную плату, что в свою очередь влияет на общие затраты бизнеса и динамику цен на товары и услуги.

Хотя рынок труда в Украине остается сложным, постепенное улучшение экономических условий открывает новые возможности для трудоустройства. Однако для полноценного развития рынка необходимо решить проблемы дефицита квалифицированных кадров и мобилизации.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине снова будет проводиться индексация заработной платы в 2024 году. Все предприятия, учреждения и организации обязаны выполнять данную процедуру для своих сотрудников.

Мы также писали, что в Украине за последний год существенно возросла оплата труда граждан. Об этом свидетельствует показатель средней заработной платы, утверждаемый Пенсионным фондом для расчета пенсии в стране.