Штраф за незаконний збір, горіхів, грибів та ягід — Рада посилила відповідальність за порушення

Збір грибів. Фото: УНІАН

Штрафи за незаконний збір грибів, ягід та горіхів в Україні значно збільшилися. Таке рішення прийняте з метою більш ефективного захисту природних ресурсів країни та запобігання самовільному збору цих дарів природи у заборонених місцях.

Про це йдеться в законопроєкті № 9665.

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Як зростуть штрафи за збір грибів, горіхів та ягід

Верховна Рада України 10 жовтня 2024 року ухвалила закон, що посилює відповідальність за правопорушення в сфері лісокористування та охорони рослинного світу. Закон не лише посилює боротьбу з незаконною вирубкою лісів, але й запроваджує штрафи за самовільний збір дикорослих плодів, горіхів, грибів і ягід. Ця ініціатива є частиною урядової стратегії з охорони навколишнього середовища та боротьби з нелегальними діями на територіях, що мають особливий природоохоронний статус.

Раніше штрафи за самовільний збір грибів та ягід були доволі незначними — від 17 до 51 гривні, що робило їх радше символічними. Однак, нові законодавчі зміни передбачають суттєве збільшення цих сум. Це рішення спрямоване на захист природних ресурсів України від надмірного використання та пошкодження.

Після набуття чинності новим законом, порушникам доведеться сплачувати значно більші штрафи — від 425 до 850 гривень, що має стимулювати більш відповідальне ставлення до довкілля.

Зокрема, за порушення строків збору дикорослих плодів, горіхів та ягід передбачені штрафи:

для громадян — від 425 до 850 грн (25-50 неоподатковуваних мінімумів);

для посадових осіб — від 1 700 до 5 100 грн (100-300 неоподатковуваних мінімумів).

За що можуть оштрафувати

Штрафи накладаються не лише за сам факт збору грибів чи ягід, а за порушення чітко встановлених правил. В Україні діють обмеження на збирання дикорослих плодів у національних парках, заповідниках, ботанічних садах та дендрологічних парках, де самовільний збір заборонений для збереження біорізноманіття.

Закон також регулює строки збирання деяких рослин і грибів, і порушення цих періодів може призвести до штрафів. Крім того, для збору лісових ресурсів у певних місцях потрібні спеціальні дозволи, так звані "лісові квитки", без яких збір є незаконним і карається адміністративно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діють обмеження для рибалок, особливо під час нересту. З 10 жовтня 2024 року у водоймах деяких регіонів заборонено ловити струмкову форель, за порушення передбачені штрафи.

Також ми писали, що восени в Україні збільшується кількість лісових пожеж, викликаних спалюванням сухої трави та рослинних відходів. Це призводить до значного забруднення повітря, за що передбачені адміністративні штрафи.