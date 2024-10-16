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В Украине повысили штрафы за незаконный сбор грибов, орехов и ягод — детали

16 октября 2024 09:25
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Штраф за незаконный сбор, орехов, грибов и ягод — Рада усилила ответственность за нарушение
Сбор грибов. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Штрафы за незаконный сбор грибов, ягод и орехов в Украине значительно увеличились. Такое решение принято в целях более эффективной защиты природных ресурсов страны и предотвращения самовольного сбора этих даров природы в запрещенных местах.

Об этом говорится в законопроекте №9665.

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Как вырастут штрафы за сбор грибов, орехов и ягод

Верховная Рада Украины 10 октября 2024 приняла закон, усиливающий ответственность за правонарушения в сфере лесопользования и охраны растительного мира. Закон не только усиливает борьбу с незаконной вырубкой лесов, но и вводит штрафы за самовольный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов и ягод. Эта инициатива является частью правительственной стратегии охраны окружающей среды и борьбы с нелегальными действиями на территориях, имеющих особый природоохранный статус.

Раньше штрафы за самовольный сбор грибов и ягод были довольно незначительными — от 17 до 51 гривны, что делало их скорее символическими. Однако новые законодательные изменения предполагают существенное увеличение этих сумм. Это решение направлено на защиту природных ресурсов Украины от чрезмерного использования и повреждения.

После вступления в силу нового закона нарушителям придется платить значительно большие штрафы — от 425 до 850 гривен, что должно стимулировать более ответственное отношение к окружающей среде.

В частности, за нарушение сроков сбора дикорастущих плодов, орехов и ягод предусмотрены штрафы:

  • для граждан — от 425 до 850 грн (25-50 не облагаемых налогом минимумов);
  • для должностных лиц — от 1 700 до 5 100 грн (100-300 тысяч рублей).

За что могут оштрафовать

Штрафы налагаются не только за сам факт сбора грибов или ягод, но и за нарушение четко установленных правил. В Украине действуют ограничения на сбор дикорастущих плодов в национальных парках, заповедниках, ботанических садах и дендрологических парках, где самовольный сбор запрещен для сохранения биоразнообразия.

Закон также регулирует сроки сбора некоторых растений и грибов, и нарушение этих периодов может привести к штрафам. Кроме того, для сбора лесных ресурсов в определенных местах требуются специальные разрешения, так называемые "лесные билеты", без которых сбор незаконн и наказывается административно.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действуют ограничения для рыбаков, особенно во время нереста. С 10 октября 2024 года в водоемах некоторых регионов запрещено ловить ручьевую форель, за нарушение предусмотрены штрафы.

Также мы писали, что в Украине увеличивается количество лесных пожаров, вызванных сжиганием сухой травы и растительных отходов. Это приводит к значительному загрязнению воздуха, за что предусмотрены административные штрафы.

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