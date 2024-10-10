Штраф на понад 7 тис. грн — за що будуть карати рибалок з 10 жовтня

Патрулювання водної поліції. Фото: УНІАН

В Україні діють обмеження для рибалок, особливо під час нересту. З 10 жовтня 2024 року у водоймах деяких регіонів заборонено ловити струмкову форель, за порушення передбачені штрафи.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм (ДАРГ).

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Де та коли заборонений вилов форелі

Під час нересту, коли риба активно відкладає ікру, риболовля суворо заборонена законом, а за порушення передбачені адміністративні покарання. Щодо форелі, обмеження на її вилов будуть діяти з 10 жовтня 2024 року до 1 березня 2025 року.

Зазначено, що заборона на вилов форелі стосується лише водойм кількох областей України, а саме:

Закарпатської;

Івано-Франківської;

Львівської;

Чернівецької.

"Основана мета такого заходу — забезпечити охорону й збереження у належному стані середовища існування, шляхів міграції та місць природного відтворення аборигенного виду лососевих (струмкової форелі або пструга)", — йдеться в повідомленні.

Який штраф за вилов форелі

Риболовля під час заборони може призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності, а також до необхідності відшкодування збитків рибному господарству. За кожну виловлену форель штраф становить 7 225 грн.

"Якщо вам потрапила на гачок така рибина – обережно випустіть її назад у водойму. Адже від наших спільних дій залежить майбутнє популяцій цих аборигенних мешканців карпатських водойм", — додали в ДАРГ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі рибалки, прагнучи швидкого улову, незаконно використовують заборонені рибальські снасті. Свідомі та чесні рибалки в Україні мають відмовитися від таких методів, щоб зберегти водні ресурси. За ігнорування правил риболовлі передбачені серйозні покарання.

Ми також писали, що восени в Україні збільшується кількість лісових пожеж, викликаних спалюванням сухої трави та рослинних відходів. Це призводить до значного забруднення повітря, за що передбачені адміністративні штрафи.