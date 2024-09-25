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Покарання за підпал сухостою — на яку суму можуть оштрафувати паліїв

25 вересня 2024 14:54
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Штрафи на понад 150 тис. грн — яке ще покарання загрожує паліям сухостою
Навчання з гасіння лісових пожеж. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Восени зазвичай зростає кількість лісових пожеж, що призводить до значного забруднення повітря. Для гасіння вогню залучають численні одиниці техніки та пожежників. Основними причинами поширення вогню є людська недбалість, оскільки українці часто спалюють суху траву та рослинні відходи. За такі дії передбачені адміністративні штрафи та інші санкції.

Про це йдеться на порталі Головного управління ДСНС України у Харківській області.

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Які штрафи за підпал сухостою

Закон забороняє спалювання сухостою, оскільки це може призвести до серйозних наслідків. Залежно від обсягу завданих збитків, порушники можуть бути покарані фінансовими штрафами, ув'язненням або конфіскацією майна. Перебуваючи в лісі чи на відкритій місцевості, важливо дотримуватися основних правил пожежної безпеки.

"Коли спалюється сухостій, то гине вся мікрофлора, що бере участь у важливих біологічних процесах. Земляний родючий покрив відновлюється лише через 5-6 років. У середовище викидаються речовини, що виділяються в процесі горіння та є шкідливими для органів дихання", — зазначили в ДСНС.

Тому українцям слід знати про серйозну фінансову відповідальність за порушення:

  • випалювання стерні, луків, пасовищ та опалого листя — штраф від 3 060 до 6 120 грн;
  • порушення вимог пожежної безпеки в лісах — штраф від 1 530 до 4 590 грн;
  • знищення або пошкодження лісових масивів та зелених насаджень — штраф від 91 800 до 153 000 грн;
  • аналогічні дії, що призвели до загибелі людей, тварин чи інших тяжких наслідків — позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Покарання за підпал під час війни

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії Верховна Рада внесла зміни до статті 113 "Диверсія" Кримінального кодексу, додавши до неї навмисні підпали, зокрема сухої рослинності. Такі дії караються ув'язненням на термін до 15 років із конфіскацією майна, оскільки можуть розглядатися, як злочин проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану.

Якщо вогонь випадково пошириться на деокупованих територіях або в зонах, де проходили бойові дії, це може призвести до детонування боєприпасів, інженерних мін чи саморобних вибухових пристроїв. Це створює вкрай небезпечні умови для рятувальників, які займаються гасінням пожеж на відкритих територіях.

Слід зазначити, що, якщо інспектори виявлять на задньому дворі приватного будинку залишки згарища, вони мають право притягнути власника цієї території до відповідальності.

Що ще треба знати

Нагадаємо, влітку люди часто проводять час на природі, де полюбляють смажити шашлики. Проте мало хто знає, що в Україні за такі дії можна отримати значний штраф.

Ми також писали, що в Україні можуть у декілька разів збільшити штрафи за незаконну риболовлю. В уряді вважають, що це допоможе боротися з громадянами, які займаються браконьєрством.

пожежа гроші штраф штрафи підпал

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