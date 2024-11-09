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В Україні підвищили розмір субсидії — як подати заяву

9 листопада 2024 16:37
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Субсидія на опалювальний сезон — що змінилося
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Пенсійний фонд України (ПФУ) оголосив про оновлення розмірів житлових субсидій на опалювальний сезон. Це рішення зумовлене додаванням опалення до переліку послуг, на які надається субсидія.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

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Зазначено, що перерахунок субсидій здійснили автоматично.

"З початком опалювального сезону Пенсійний фонд України автоматично перераховує одержувачам житлових субсидій розміри цих виплат. Адже до переліку комунальних послуг додається послуга опалення, за неї необхідно платити, відповідно розмір субсидії має зростати", — йдеться в повідомленні.

Подати заяву на отримання субсидії можна в будь-який час. Для цього доступні декілька способів:

  • Особисто: звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;
  • Поштою: надіславши заяву на адресу територіального органу ПФУ;
  • Онлайн: через портал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Для подання заяви на субсидію необхідно надати таку інформацію:

  • Дані про членів сім’ї, які проживають у житловому приміщенні;
  • Адреса проживання, за якою призначатиметься субсидія;
  • Тип субсидії: на оплату житлово-комунальних послуг або на придбання твердого палива;
  • Реквізити рахунку у форматі IBAN, на який зараховуватимуть субсидію у разі призначення.

Розмір субсидії на наступний опалювальний сезон можна перевірити самостійно. Для цього потрібно:

  • Увійти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;
  • Переглянути необхідну інформацію в розділі "Моя субсидія".

Хто має право на субсидії

Право на отримання субсидії мають різні категорії громадян, зокрема:

  • Особи, зареєстровані в будинку чи квартирі;
  • Особи, які фактично проживають у будинку чи квартирі на підставі договору оренди, але не зареєстровані;
  • Внутрішньо переміщені особи, які фактично проживають у будинку чи квартирі, навіть без договору оренди;
  • Неповнолітні діти, що залишилися без батьківського піклування, або недієздатні особи, над якими встановлено опіку (за заявою опікуна або піклувальника);
  • Індивідуальні забудовники, якщо будинок не прийнято в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в уряді розповіли про чинні програми підтримки українців у рамках підготовки до зими. Громадянам доступні житлові субсидії та пільги, а також допомога на купівлю палива до 21 тис. гривень.

Ми також писали, що уряд розгортає масштабну програму зимової підтримки для громадян України. В рамках цієї програми українцям нададуть субсидії, знижки на оренду житла та виплати на закупівлю твердого палива.

комунальні послуги Мінсоцполітики гроші опалювальний сезон ПФУ субсидії

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