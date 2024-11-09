Субсидия на отопительный сезон — что изменилось

В Украине повысили размер субсидии — как подать заявление
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объявил об обновлении размеров жилищных субсидий на отопительный сезон. Это решение обусловлено добавлением отопления в список услуг, на которые предоставляется субсидия.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Как оформить субсидию на отопительный сезон
Указано, что перерасчет субсидий произвели автоматически.
"С началом отопительного сезона Пенсионный фонд Украины автоматически перечисляет получателям жилищных субсидий размеры этих выплат. Ведь к перечню коммунальных услуг добавляется услуга отопления, за нее необходимо платить, соответственно размер субсидии должен расти", — говорится в сообщении.
Подать заявление на получение субсидии можно в любое время. Для этого доступны несколько способов:
- Лично: обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- По почте: отправив заявление в адрес территориального органа ПФУ;
- Онлайн: через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд".
Для подачи заявления на субсидию необходимо предоставить следующую информацию:
- Данные о членах семьи, проживающих в жилом помещении;
- Адрес проживания, по которому будет назначаться субсидия;
- Тип субсидии: на оплату жилищно-коммунальных услуг или приобретение твердого топлива;
- Реквизиты счета в формате IBAN, на который будут относиться субсидию в случае назначения.
Размер субсидии на следующий отопительный сезон можно проверить самостоятельно. Для этого нужно:
- Войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;
- Смотрите необходимую информацию в разделе "Моя субсидия".
Кто имеет право на субсидии
Право на получение субсидии имеют разные категории граждан, в частности:
- Лица, зарегистрированные дома или квартире;
- Лица, фактически проживающие в доме или квартире на основании договора аренды, но не зарегистрированные;
- Внутри перемещенные лица, фактически проживающие в доме или квартире, даже без договора аренды;
- Несовершеннолетние дети, оставшиеся без родительской опеки, или недееспособные лица, над которыми установлена опека (по заявлению опекуна или попечителя);
- Индивидуальные застройщики, если дом не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется.
Что еще нужно знать
Напомним, в правительстве рассказали о действующих программах поддержки украинцев в рамках подготовки к зиме. Гражданам доступны жилищные субсидии и льготы, а также помощь на покупку топлива до 21 тыс. гривен.
Мы также писали, что правительство разворачивает масштабную программу зимней поддержки гражданам Украины. В рамках этой программы украинцам предоставят субсидии, скидки на аренду жилья и выплаты на закупку твердого топлива.
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