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В Украине повысили размер субсидии — как подать заявление

9 ноября 2024 16:37
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Субсидия на отопительный сезон — что изменилось
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объявил об обновлении размеров жилищных субсидий на отопительный сезон. Это решение обусловлено добавлением отопления в список услуг, на которые предоставляется субсидия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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Указано, что перерасчет субсидий произвели автоматически.

"С началом отопительного сезона Пенсионный фонд Украины автоматически перечисляет получателям жилищных субсидий размеры этих выплат. Ведь к перечню коммунальных услуг добавляется услуга отопления, за нее необходимо платить, соответственно размер субсидии должен расти", — говорится в сообщении.

Подать заявление на получение субсидии можно в любое время. Для этого доступны несколько способов:

  • Лично: обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • По почте: отправив заявление в адрес территориального органа ПФУ;
  • Онлайн: через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Для подачи заявления на субсидию необходимо предоставить следующую информацию:

  • Данные о членах семьи, проживающих в жилом помещении;
  • Адрес проживания, по которому будет назначаться субсидия;
  • Тип субсидии: на оплату жилищно-коммунальных услуг или приобретение твердого топлива;
  • Реквизиты счета в формате IBAN, на который будут относиться субсидию в случае назначения.

Размер субсидии на следующий отопительный сезон можно проверить самостоятельно. Для этого нужно:

  • Войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;
  • Смотрите необходимую информацию в разделе "Моя субсидия".

Кто имеет право на субсидии

Право на получение субсидии имеют разные категории граждан, в частности:

  • Лица, зарегистрированные дома или квартире;
  • Лица, фактически проживающие в доме или квартире на основании договора аренды, но не зарегистрированные;
  • Внутри перемещенные лица, фактически проживающие в доме или квартире, даже без договора аренды;
  • Несовершеннолетние дети, оставшиеся без родительской опеки, или недееспособные лица, над которыми установлена опека (по заявлению опекуна или попечителя);
  • Индивидуальные застройщики, если дом не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется.

Что еще нужно знать

Напомним, в правительстве рассказали о действующих программах поддержки украинцев в рамках подготовки к зиме. Гражданам доступны жилищные субсидии и льготы, а также помощь на покупку топлива до 21 тыс. гривен.

Мы также писали, что правительство разворачивает масштабную программу зимней поддержки гражданам Украины. В рамках этой программы украинцам предоставят субсидии, скидки на аренду жилья и выплаты на закупку твердого топлива.

коммунальные услуги Минсоцполитики деньги отопительный сезон ПФУ субсидии

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