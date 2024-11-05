Уряд запускає нову програму субсидій на зиму — хто може скористатися

Голосування в Уряді. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Уряд розгортає масштабну програму зимової підтримки для громадян України. В рамках цієї програми українцям нададуть субсидії, знижки на оренду житла та виплати на закупівлю твердого палива.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Яку допомогу зможуть отримати українці взимку

Одним із ключових завдань програми підтримки українців взимку буде надання субсидій. Розраховано, що 2,8 млн українських сімей зможуть отримати житлові субсидії та пільги.

"Пенсійний фонд вже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік ми передбачили 42 млрд грн на ці потреби", — повідомив Денис Шмигаль.

Пільги для військових та переселенців

Також зазначається, що військовим спростять механізм призначення житлово-комунальних пільг. А для переселенців в Україні з середині січня 2025 року введуть програму надання субсидій на орендоване житло, проте, там існуватиме обмеження.

"Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів", — заявив Шмигаль.

Виплати на закупівлю твердого палива

Також майже 500 тисяч домогосподарств цієї зими зможуть отримати виплати на купівлю твердого палива. Йдеться про дрова та вугілля. Українці зможуть отримувати кошти сумою до 21 тисячі гривень. Денис Шмигаль зазначив, що ці гроші вже отримують українці, які мешкають у прифронтових регіонах.

Нагадаємо, ми розповідали, з яких саме регіонів українці можуть претендувати на грошову допомогу від Запорізького благодійного фонду "Єдність за майбутнє".

Також зазначимо, що з 1 грудня кожен українець, незалежно від віку, зможе отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі 1000 грн.