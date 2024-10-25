Ціни на квартири в Україні зросли — в яких регіонах найбільше

Ключі від квартири. Фото: OLX

В Україні на тлі зростання попиту на житло у деяких регіонах почала більш активно підвищуватися вартість нерухомості. В основному рухаються вгору ціни на однокімнатні квартири.

Про це свідчать дані сервісу "OLX Нерухомість".

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Як і де змінилися ціни на нерухомість

З січня по вересень 2024 року спостерігається продовження відновлення попиту на нерухомість. Зокрема, через це зросли ціни на "однокімнатки".

Найбільш відчутно подорожчало житло з початку року в таких містах:

Полтава — до 12% на первинному ринку та 9% — на вторинному;

Луцьк — до 19% на первинному ринку та 32% — на вторинному;

Ужгород — до 23% на обох ринках;

Рівне — до 19% на первинному ринку та 24% — на вторинному;

Івано-Франківськ — до 14% на вторинному ринку;

Миколаїв — до 17% на первинці та 6% — на вторинному ринку.

Джерело: OLX

Водночас, помірне зростання вартості квартир зафіксували у більшості обласних центрів країни: Київ, Черкаси, Вінниця, Чернігів, Чернівці, Тернопіль, Хмельницький, Суми, Житомир та Львів — на 2-9%.

Найвищі ціни у вересні пропонували у столиці, Ужгороді, Львові, Дніпрі, Рівному, Чернівцях. Там вартість однокімнатної квартири коливається від 2-2,7 млн грн на первинному ринку.

Джерело: OLX

Водночас, на вторинному ринку нерухомість дещо дешевша — ціни коливаються від 1,3 до 2,7 млн грн.

Число пропозицій нерухомості найсуттєвіше побільшало у Сумах, Івано-Франківську, Чернігові, Кропивницькому, Ужгороді та Херсоні.

Проте є регіони, де квартири подешевшали:

Київська область — на майже 5% на первинному ринку;

Запоріжжя та Дніпро — до 10% на вторинному ринку;

Херсон — на 28% на первинному ринку;

Харків — на 3% на первинному ринку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, зміни, внесені українським урядом до програми доступного кредитування житла "єОселя", сприятимуть розширенню можливостей для переселенців у доступі до вторинного ринку нерухомості. Це може призвести до стрибка цін на квартири на 5-7%.

Також повідомлялося, що на вторинному ринку нерухомості спостерігається тенденція до зниження цін. Так, за останні шість місяців року ціна впала на 2,36%.