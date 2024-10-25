Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине подскочили цены на однокомнатные квартиры arrow

В Украине подскочили цены на однокомнатные квартиры

25 октября 2024 09:27
Ксения Симонова - Редактор
Цены на квартиры в Украине выросли — в каких регионах больше всего
Ключи от квартиры. Фото: OLX
Ксения Симонова - Редактор

В Украине на фоне растущего спроса на жилье в некоторых регионах начала более активно повышаться стоимость недвижимости. В основном двигаются вверх цены на однокомнатные квартиры.

Об этом свидетельствуют данные сервиса "OLX Недвижимость".

Читайте также:

Как и где изменились цены на недвижимость

С января по сентябрь 2024 года наблюдается продолжение возобновления спроса на недвижимость. В частности, из-за этого выросли цены на "однушки".

Наиболее ощутимо подорожало жилье с начала года в таких городах:

  • Полтава — до 12% на первичном рынке и 9% — на вторичном;
  • Луцк — до 19% на первичном рынке и 32% — на вторичном;
  • Ужгород — до 23% на обоих рынках;
  • Ровно — до 19% на первичном рынке и 24% — на вторичном;
  • Ивано-Франковск — до 14% на вторичном рынке;
  • Николаев — до 17% на первичке и 6% — на вторичном рынке.

 

цены на недвижимость 2024
Источник: OLX

Умеренный рост стоимости квартир зафиксировали в большинстве областных центров страны: Киев, Черкассы, Винница, Чернигов, Черновцы, Тернополь, Хмельницкий, Сумы, Житомир и Львов — на 2-9%.

Высокие цены в сентябре предлагали в столице, Ужгороде, Львове, Днепре, Ровно, Черновцах. Там стоимость однокомнатной квартиры колеблется от 2-2,7 млн грн на первичном рынке.

 

цены на недвижимость 2024
Источник: OLX

В то же время, на вторичном рынке недвижимость несколько дешевле — цены колеблются от 1,3 до 2,7 млн грн.

Число предложений недвижимости увеличилось в Сумах, Ивано-Франковске, Чернигове, Кропивницком, Ужгороде и Херсоне.

Однако есть регионы, где квартиры подешевели:

  • Киевская область — почти на 5% на первичном рынке;
  • Запорожье и Днепр — до 10% на вторичном рынке;
  • Херсон — на 28% на первичном рынке;
  • Харьков — на 3% на первичном рынке.

Что еще стоит знать

Напомним, изменения, внесенные правительством в программу доступного кредитования жилья "еОселя", будут способствовать расширению возможностей для переселенцев в доступе ко вторичному рынку недвижимости. Это может привести к скачку цен на квартиры на 5-7%.

Также сообщалось, что на вторичном рынке недвижимости наблюдается тенденция к понижению цен. Так, за последние шесть месяцев текущего года цена упала на 2,36%.

недвижимость цены на квартиры квартиры цены жилье

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:00 В Украине критически уменьшилось число школ и первоклассников

09:56 В Киеве суд принял решение по делу о нападении на журналистку

09:49 Одесситы сегодня будут без света — кого коснется

09:30 В Украине усиливают мобилизацию в одной из областей

09:27 В Украине подскочили цены на однокомнатные квартиры

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

09:25 В Генштабе ВСУ назвали самое горячее направление фронта

09:22 В Одессе водитель сбил и избил велосипедиста с протезом

09:09 Экс-командир Азова сообщил о сверхсложной ситуации на фронте

08:50 Почему так долго строят Подольско-Воскресенский мост в Киеве

08:42 Украинцам отказывают в зимней субсидии — причины

10:00 В Украине критически уменьшилось число школ и первоклассников

09:56 В Киеве суд принял решение по делу о нападении на журналистку

09:49 Одесситы сегодня будут без света — кого коснется

09:30 В Украине усиливают мобилизацию в одной из областей

09:27 В Украине подскочили цены на однокомнатные квартиры

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

09:25 В Генштабе ВСУ назвали самое горячее направление фронта

09:22 В Одессе водитель сбил и избил велосипедиста с протезом

09:09 Экс-командир Азова сообщил о сверхсложной ситуации на фронте

08:50 Почему так долго строят Подольско-Воскресенский мост в Киеве

08:42 Украинцам отказывают в зимней субсидии — причины

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

Text

08:04 За кого в США будут голосовать на выборах — результаты опроса

Text

08:00 Зеленский озвучил новый план усиления Украины — эфир Ранок.LIVE

24 октября 2024
Text

23:28 Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

Text

22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Text

17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре