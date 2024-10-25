Цены на квартиры в Украине выросли — в каких регионах больше всего

Ключи от квартиры. Фото: OLX

В Украине на фоне растущего спроса на жилье в некоторых регионах начала более активно повышаться стоимость недвижимости. В основном двигаются вверх цены на однокомнатные квартиры.

Об этом свидетельствуют данные сервиса "OLX Недвижимость".

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Как и где изменились цены на недвижимость

С января по сентябрь 2024 года наблюдается продолжение возобновления спроса на недвижимость. В частности, из-за этого выросли цены на "однушки".

Наиболее ощутимо подорожало жилье с начала года в таких городах:

Полтава — до 12% на первичном рынке и 9% — на вторичном;

Луцк — до 19% на первичном рынке и 32% — на вторичном;

Ужгород — до 23% на обоих рынках;

Ровно — до 19% на первичном рынке и 24% — на вторичном;

Ивано-Франковск — до 14% на вторичном рынке;

Николаев — до 17% на первичке и 6% — на вторичном рынке.

Источник: OLX

Умеренный рост стоимости квартир зафиксировали в большинстве областных центров страны: Киев, Черкассы, Винница, Чернигов, Черновцы, Тернополь, Хмельницкий, Сумы, Житомир и Львов — на 2-9%.

Высокие цены в сентябре предлагали в столице, Ужгороде, Львове, Днепре, Ровно, Черновцах. Там стоимость однокомнатной квартиры колеблется от 2-2,7 млн грн на первичном рынке.

Источник: OLX

В то же время, на вторичном рынке недвижимость несколько дешевле — цены колеблются от 1,3 до 2,7 млн грн.

Число предложений недвижимости увеличилось в Сумах, Ивано-Франковске, Чернигове, Кропивницком, Ужгороде и Херсоне.

Однако есть регионы, где квартиры подешевели:

Киевская область — почти на 5% на первичном рынке;

Запорожье и Днепр — до 10% на вторичном рынке;

Херсон — на 28% на первичном рынке;

Харьков — на 3% на первичном рынке.

Что еще стоит знать

Напомним, изменения, внесенные правительством в программу доступного кредитования жилья "еОселя", будут способствовать расширению возможностей для переселенцев в доступе ко вторичному рынку недвижимости. Это может привести к скачку цен на квартиры на 5-7%.

Также сообщалось, что на вторичном рынке недвижимости наблюдается тенденция к понижению цен. Так, за последние шесть месяцев текущего года цена упала на 2,36%.