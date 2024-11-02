Ціни на комуналку скоро зростуть — що відомо

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні вже за кілька місяців можуть суттєво зрости тарифи на комунальні послуги. Підвищення очікується насамперед на опалення та водопостачання.

Про це розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в коментарі "Главреду".

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Детальніше про підвищення тарифів

Корольчук зазначає, що минулого року НКРЕКП вже намагалася підвищити тариф на воду, але тоді рішення скасували. Зараз підвищення є дуже ймовірним через дефіцит у державному бюджеті.

"Щодо тепла, то в деяких областях поточний тариф сягає три-чотири тисячі гривень за гігакалорію. У середньому становить близько двох тисяч гривень. Якщо підвищення відбудеться, то буде одразу великим... Аналогічно і з водою. Якщо зараз тариф на холодну воду залишається в коридорі 30-80 гривень, то в разі підвищення його теж можна впевнено множити на два", — розповів він.

Він прогнозує, що тарифи можуть зрости ближче до кінця опалювального сезону або до літа, ймовірно, вдвічі, з огляду на зростання цін на матеріали, зарплати й паливо за останні два роки. Також тариф на електроенергію може піднятися до 5 гривень у 2025-2026 роках.

"Спочатку НКРЕКП розглядалося поетапне підвищення мінімум до чотирьох гривень за кіловат. Те підвищення, яке відбулося навесні, більше за прогнозоване. За планами підвищення тарифу для населення, які обговорювалися на 2025-2026 рік, розглядався коридор у п'ять гривень", — пояснив експерт.

Корольчук вважає нинішній тариф на електроенергію в 4,32 грн завищеним і припускає, що при зростанні до 5 грн може бути запроваджена сегментація, за якою великі споживачі платитимуть більше. Він також зазначає, що без підвищення тарифів Україні доведеться звертатися за міжнародною допомогою або запроваджувати державне субсидування.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року тарифи на електрику, воду та газ для побутових користувачів в Україні залишаться майже на попередньому рівні. Однак деякі зміни все ж торкнуться окремих категорій споживачів.

Також ми розповідали, що в Україні при переході права власності на нерухомість важливо обов'язково оновити особовий рахунок у постачальника комунальних послуг. Інакше існує ризик, що ви будете змушені покривати борги, які залишилися за попереднім власником.