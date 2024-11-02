Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні піднімуть тарифи на комуналку — коли та на скільки arrow

В Україні піднімуть тарифи на комуналку — коли та на скільки

2 листопада 2024 17:12
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на комуналку скоро зростуть — що відомо
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні вже за кілька місяців можуть суттєво зрости тарифи на комунальні послуги. Підвищення очікується насамперед на опалення та водопостачання.

Про це розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в коментарі "Главреду".

Читайте також:

Детальніше про підвищення тарифів

Корольчук зазначає, що минулого року НКРЕКП вже намагалася підвищити тариф на воду, але тоді рішення скасували. Зараз підвищення є дуже ймовірним через дефіцит у державному бюджеті.

"Щодо тепла, то в деяких областях поточний тариф сягає три-чотири тисячі гривень за гігакалорію. У середньому становить близько двох тисяч гривень. Якщо підвищення відбудеться, то буде одразу великим... Аналогічно і з водою. Якщо зараз тариф на холодну воду залишається в коридорі 30-80 гривень, то в разі підвищення його теж можна впевнено множити на два", — розповів він.

Він прогнозує, що тарифи можуть зрости ближче до кінця опалювального сезону або до літа, ймовірно, вдвічі, з огляду на зростання цін на матеріали, зарплати й паливо за останні два роки. Також тариф на електроенергію може піднятися до 5 гривень у 2025-2026 роках.

"Спочатку НКРЕКП розглядалося поетапне підвищення мінімум до чотирьох гривень за кіловат. Те підвищення, яке відбулося навесні, більше за прогнозоване. За планами підвищення тарифу для населення, які обговорювалися на 2025-2026 рік, розглядався коридор у п'ять гривень", — пояснив експерт.

Корольчук вважає нинішній тариф на електроенергію в 4,32 грн завищеним і припускає, що при зростанні до 5 грн може бути запроваджена сегментація, за якою великі споживачі платитимуть більше. Він також зазначає, що без підвищення тарифів Україні доведеться звертатися за міжнародною допомогою або запроваджувати державне субсидування.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року тарифи на електрику, воду та газ для побутових користувачів в Україні залишаться майже на попередньому рівні. Однак деякі зміни все ж торкнуться окремих категорій споживачів.

Також ми розповідали, що в Україні при переході права власності на нерухомість важливо обов'язково оновити особовий рахунок у постачальника комунальних послуг. Інакше існує ризик, що ви будете змушені покривати борги, які залишилися за попереднім власником.

тарифи ціни в Україні комунальні послуги ЖКГ гроші

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:13 Росіяни піднімають з дна потоплений ЗСУ "Новочеркаськ" — фото

18:05 Чорне море на межі екологічної катастрофи — експерти

18:04 Азовці знищили загарбників під Нью-Йорком — ефектне відео

17:39 До Землі наближається небезпечний астероїд — відома дата

17:36 Зима наближається — синоптики дали жорсткий прогноз на завтра

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

17:33 Осінь відступає — синоптики попереджають про похолодання в Одесі

17:12 В Україні піднімуть тарифи на комуналку — коли та на скільки

17:11 Лубінець показав, в яких умовах перебувають екстрадовані особи

17:11 Холоду не уникнути — прогноз погоди в Україні на завтра

17:08 На Дніпропетровщині пролунав вибух — в ОВА назвали наслідки

18:13 Росіяни піднімають з дна потоплений ЗСУ "Новочеркаськ" — фото

18:05 Чорне море на межі екологічної катастрофи — експерти

18:04 Азовці знищили загарбників під Нью-Йорком — ефектне відео

17:39 До Землі наближається небезпечний астероїд — відома дата

17:36 Зима наближається — синоптики дали жорсткий прогноз на завтра

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

17:33 Осінь відступає — синоптики попереджають про похолодання в Одесі

17:12 В Україні піднімуть тарифи на комуналку — коли та на скільки

17:11 Лубінець показав, в яких умовах перебувають екстрадовані особи

17:11 Холоду не уникнути — прогноз погоди в Україні на завтра

17:08 На Дніпропетровщині пролунав вибух — в ОВА назвали наслідки

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

Text

14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі

24 жовтня 2024

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині