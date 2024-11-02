Цены на коммуналку скоро вырастут — что известно

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине уже через несколько месяцев могут существенно возрасти тарифы на коммунальные услуги. Повышение ожидается в первую очередь отопления и водоснабжения.

Об этом рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии "Главреду".

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Детальнее о повышении тарифов

Корольчук отмечает, что в прошлом году НКРЭКУ уже пыталась повысить тариф на воду, но тогда решение было отменено. Сейчас повышение очень вероятным из-за дефицита в государственном бюджете.

"Что касается тепла, то в некоторых областях текущий тариф достигает трех-четырех тысяч гривен за гигакалорию. В среднем составляет около двух тысяч гривен. Если повышение произойдет, то будет сразу большим... Аналогично и с водой. Если сейчас тариф на холодную воду остается в коридоре 30-80 гривен, то в случае повышения его тоже можно уверенно умножать на два", — рассказал он.

Он прогнозирует, что тарифы могут возрасти ближе к концу отопительного сезона или к лету, вероятно, вдвое, учитывая рост цен на материалы, зарплаты и топливо за последние два года. Также тариф на электроэнергию может подняться до 5 гривен в 2025-2026 годах.

"Сначала НКРЭКУ рассматривалось поэтапное повышение минимум до четырех гривен за киловатт. То повышение, которое произошло весной, больше прогнозируемого. По планам повышения тарифа для населения, которые обсуждались на 2025-2026 год, рассматривался коридор в пять гривен", — пояснил эксперт.

Корольчук считает нынешний тариф на электроэнергию в 4,32 грн завышенным и предполагает, что при росте до 5 грн может быть введена сегментация, по которой крупные потребители будут платить больше. Он также отмечает, что без повышения тарифов Украине придется обращаться за международной помощью или вводить государственное субсидирование.

Что еще нужно знать

Напомним, с 1 ноября 2024 года тарифы на электричество, воду и газ для бытовых пользователей в Украине останутся почти на прежнем уровне. Однако некоторые изменения все же коснутся отдельных категорий потребителей.

Также мы говорили, что в Украине при переходе права собственности на недвижимость важно обязательно обновить лицевой счет у поставщика коммунальных услуг. Иначе существует риск, что вы будете вынуждены покрывать оставшиеся за предыдущим владельцем долги.