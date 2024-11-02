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Українці можуть отримати чужі борги за комуналку — як уникнути

2 листопада 2024 14:41
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Переплата за комуналку — як українцям уникнути чужих боргів
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні при переході права власності на нерухомість важливо обов'язково оновити особовий рахунок у постачальника комунальних послуг. Інакше існує ризик, що ви будете змушені покривати борги, які залишилися за попереднім власником.

Про те, як уникнути чужих боргів за комуналку, розповідає "ГазПравда".

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Зазначено, що українці часто скаржаться на випадки, коли їм доводиться вирішувати питання, пов'язані з боргами, що залишилися за попередніми власниками нерухомості.

"А все тому, що вони вчасно не переоформили на себе компослуги. Мовляв, ну й що, що платіжка на чуже ім’я. Насправді ж переоформлювати особовий рахунок треба обов’язково. Це правильно не лише з юридичної точки зору, а й із фінансової. Інакше ви ризикуєте сплатити чужі борги", — йдеться в повідомленні.

При купівлі нерухомості обов'язково слід перевірити наявність боргів за комунальні послуги. Інакше ви ризикуєте разом з квартирою чи будинком "отримати" зобов'язання щодо сплати цих боргів. Важливо, щоб у договорі купівлі-продажу було чітко зазначено, що ви не берете на себе відповідальність за ці борги.

"Новий власник не зобов'язаний повертати борги у випадку, якщо він не брав такий обов'язок в догоіор. Якщо немає боргів — треба оновити дані про власника особового рахунка", — зазначається в публікації. 

Як переоформити особовий рахунок

Для переоформлення особового рахунку на постачання газу вам слід відвідати найближчий центр постачальника послуг і подати такі документи: копії паспорта, ідентифікаційного коду, документ, що підтверджує право власності на нерухомість, технічний паспорт на майно, а також витяг з реєстру прав на нерухоме майно.

Якщо у вас немає лічильника, також знадобиться довідка з ЦНАПу, що містить перелік членів родини, і роздруковане фото лічильника. Якщо всі документи в порядку, вам потрібно буде підписати заяву про приєднання до договору.

Для переоформлення договору на постачання газу ви можете подати відскановані або сфотографовані документи, зокрема: заяву, паспорт, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує право власності, та останній рахунок від оператора газорозподільної мережі (ГРМ).

На сайті постачальника газу ви можете знайти інформацію про те, куди саме слід подавати ці документи, а також дізнатися, чи є можливість відправки документів на електронну пошту.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року тарифи на електрику, воду та газ для побутових користувачів в Україні залишаться майже на попередньому рівні. Однак деякі зміни все ж торкнуться окремих категорій споживачів.

Ще ми писали, що багато українських родин у листопаді 2024 року отримають субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому заявки можуть подавати всі охочі, державну допомогу призначать у разі відповідності критеріям.

комунальні послуги газ ЖКГ гроші борги

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