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Тарифи на комуналку з 1 листопада — як зміняться ціни в Україні

31 жовтня 2024 12:17
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Якими будуть ціни на світло, газ, опалення та воду з 1 листопада в Україні
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

З 1 листопада 2024 року тарифи на електрику, воду та газ для побутових користувачів в Україні залишаться майже без змін. Однак деякі зміни все ж торкнуться окремих категорій споживачів.

Новини.LIVE дізналися, які будуть тарифи на комунальні послуги в Україні з 1 листопада.

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Чи зростуть ціни на світло з 1 листопада

У листопаді платіжки за спожиту електроенергію залишаться без змін. Тариф на електрику для домашніх користувачів, який було введено 1 червня 2024 року, становить 4,32 грн за кВт-год. Для тих, хто має двозонний лічильник, нічна ставка складатиме 2,16 грн за кВт-год. Ці тарифи будуть актуальні до кінця квітня 2025 року.

Також відомо, що від 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року власники електричних опалювальних систем можуть отримати спеціальний тариф у 2,64 грн за кВт-год. Ним можна скористатися за умови, що місячне споживання електроенергії не повинно перевищувати 2000 кВт-год.

Що буде з тарифами на опалення

Ціна на централізоване теплопостачання залишиться фіксованою до завершення воєнного стану, а також на півроку після його скасування. Однак, навіть без підвищення, витрати на тепло все ще будуть складати значну частину платіжок для українців.

В Україні опалювальний сезон 15 жовтня. Тепло вже отримали міста, такі як Київ, Вінниця, Чернігів, Хмельницький, Луцьк, Володимир, Житомир, Ужгород, Черкаси, Суми, Рівне, Тернопіль та Львівська область. Першочергово опалення підключили в лікарнях, школах, дитячих садках та інших соціальних закладах.

Щодо житлових будинків, опалення буде підключено, коли середньодобова температура на вулиці опуститься нижче +8°C протягом трьох днів і за умови прогнозованого подальшого похолодання.

Які будуть ціни на газ з 1 листопада

З 1 листопада ціна газу для побутових користувачів, які отримують послуги від "Нафтогазу", залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр щонайменше до кінця квітня 2025 року. Інші постачальники пропонують тарифи, які варіюються від 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр. Водночас місячні тарифи коливаються від 8,46 до 19,6 грн за кубометр.

Як зміняться ціни на газ в Україні з 1 листопада 2024 року
Тарифи на газ у листопаді 2024 року. Джерело: ГазПравда

Як зміняться тарифи на водопостачання

Тарифи на воду для мешканців великих міст повинні залишитися на рівні, який діє з 24 лютого 2022 року. Водночас у невеликих населених пунктах місцева влада іноді без погодження з Національною комісією, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищує тарифи на воду.

Наприклад, відомо, що КП "Міськводоканал" у Болградській громаді Одеської області анонсувало заплановане підвищення тарифів, яке набуде чинності з 1 листопада 2024 року. Отже, згідно з новими розцінками, вартість централізованого водопостачання зросте з 31,09 грн до 36,04 грн за кубометр (з ПДВ), тоді як тариф на водовідведення збільшиться з 32,72 грн до 34,18 грн (з ПДВ).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в листопаді 2024 року українці отримають більші розміри житлових субсидій через початок опалювального сезону 2024−2025 років. Більшості громадян призначать допомогу автоматично, проте є категорії, яким потрібно буде звернутися за нею особисто.

Ми також писали, що голова ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко заявив, що наступного року в Україні планується підвищення тарифів на опалення, газ та електроенергію. Зростання відбудеться не до ринкового рівня, а лише до рівня, що покриває витрати на їх надання.

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