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В Украине пересмотрели тарифы ЖКХ — на что выросли цены

11 июня 2024 07:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тарифы на коммуналку выросли — что подорожало больше всего
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Государственной службе статистики сообщают о росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине. Стоимость повысилась с мая 2023 по май 2024 года на 13%.

Такие данные приводит пресс-центр Госстата.

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Рост тарифов на услуги ЖКХ в 2024 году

Как отмечает ведомство, больше всего подорожала электроэнергия, сразу прибавив 69,7%. Большинство услуг осталось на прежнем уровне. Кроме электричества подорожали:

  • на 4,9% — услуги по управлению многоквартирными домами;
  • на 3,5% — содержание и ремонт жилья;
  • на 2% — уборка бытового мусора.

Некоторые тарифы не изменились, частично из-за того, что на них наложен мораторий на повышение. Так, остались на прежнем уровне услуги по предоставлению:

  • природного газа;
  • горячей воды;
  • отопления;
  • водоснабжения;
  • канализации.
тарифы на ЖКХ
Источник: Госстат

Новые тарифы на электричество

С 1 июня 2024 года действует обновленный тариф на электроэнергию в 4,32 грн/кВт. Целый 2023 год стоимость составляла 2,64 грн/кВт. Новый тариф будет действовать с июня 2024 до конца апреля 2025 года.

Часть потребителей будет платить меньше по "ночному тарифу". Речь идет о тех, кто имеет двухзонный счетчик. С ним стоимость вдвое меньше — 2,16 грн за кВт/ч.

Электроэнергия подорожала за время войны больше всего — в 2023 году на 70%, в 2024-м — на около 60%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине может вырасти цена на водоснабжение и водоотвод в 2024 году. Стоимость этой услуги не пересматривалась несколько лет, хотя на этом настаивают водоканалы.

Также газопоставщики обнародовали цены на газ для населения с июня 2024 года. Этим компаниям принадлежит около 2% рынка.

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