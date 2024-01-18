Трудовий кодекс оновлять — як почнуть працювати українці

Працівник на заводі. Фото: spfu.gov.ua

В Україні влада має намір оновити Трудовий кодекс. Відомо, які правила планують запровадити для громадян.

Про це йдеться у пояснювальній записці до документа проєкту нового Трудового кодексу.

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Що відомо про новий Трудовий кодекс

Міністерство економіки опублікувало на сайті Федерації профспілок проєкт нового Трудового кодексу для обговорення його норм. Автори зазначають, що чинний документ формувався в іншу епоху — в умовах орієнтації на індустріальну економіку та великих підприємств, що були рушійними силами економіки.

Відтоді багато що змінилося, зокрема, кількість працівників у виробничій сфері знизилась з 2000 року у понад тричі. Через це назріла необхідність змін. Новий варіант спробує адаптувати законодавство про працю до нових реалій.

Як сказано в проєкті, трудовий договір — основне джерело регулювання індивідуальних трудових правовідносин.

Як регулюють нічні зміни

Нічною робота вважається, коли припадає на період з 22:00 до 06:00. Нічним працівником називають того, хто працює не менше трьох годин денного (змінного) робочого часу відповідно до визначеного режиму роботи або не менше ¼ норми від робочого часу (тижнева, місячна, квартальна, річна).

У новому Кодексі пропонують, щоб нічні працівники не працювали більш ніж вісім годин упродовж будь-якого періоду у 24 години.

Оплата праці

У разі, якщо робота працівника припадає на нічний час, то має за це отримувати доплату, розмір якої визначається трудовим договором чи колективним договором. При цьому розмір мусить бути не менший 20% ставки (окладу) за кожну годину роботи у період нічного часу.

Також має бути підвищена оплата праці за роботу у вихідні чи святкові дні. Її розмір визначається теж трудовим або колективним договором. З урахуванням відповідного підвищення оплата має бути не менше ніж на 100% вища за оплату праці робітника в рамках установленої норми у трудовому договорі.

За понаднормову роботу провадиться оплата у підвищеному розмірі, що визначає трудовий договір та відповідний колективний договір. Працівник має отримати не менше ніж на 100% більше від оплати праці працівника в межах норми.

У трудовому договорі може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, що передбачає саморегулювання ним часу початку та закінчення роботи.

Питання відпусток

Робітники мають право на щорічну основну оплачувану відпустку. Її тривалість має становити не менше 28 календарних днів за кожен відпрацьований робочий рік. Період повинен обчислюватися з дати, коли був укладений трудовий договір.

У працівника виникає право скористатися щорічною оплачуваною відпусткою у перший рік співпраці з роботодавцем, у порядку, визначеному трудовим договором. Взяти відпустку можна буде безперервно, пропрацювавши щонайменше шість місяців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні вузькопрофільні фахівці можуть заробляти доволі чималі кошти. Зокрема, деяким стоматологам роботодавці готові платити до 300 тисяч гривень щомісяця.

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