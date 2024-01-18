Трудовой кодекс обновят — как начнут работать украинцы

Работник на заводе. Фото: spfu.gov.ua

В Украине власть намерена обновить Трудовой кодекс. Известно, какие правила планируют ввести для граждан.

Об этом говорится в пояснительной записке к документу проекта нового Трудового кодекса.

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Что известно о новом Трудовом кодексе

Министерство экономики опубликовало на сайте Федерации профсоюзов проект нового Трудового кодекса для обсуждения его норм. Авторы отмечают, что действующий документ формировался в другую эпоху — в условиях ориентации на индустриальную экономику и крупных предприятий, являющихся движущими силами экономики.

С тех пор многое изменилось, в частности, количество работников в производственной сфере снизилось с 2000 года более чем в три раза. Из-за этого назрела необходимость перемен. Новый вариант попытается адаптировать законодательство о труде к новым реалиям.

Как сказано в проекте, трудовой договор — основной источник регулирования индивидуальных трудовых правоотношений.

Как регулируют ночные смены

Ночной работа считается, когда приходится на период с 22:00 до 06:00. Ночным работником называют того, кто работает не менее трех часов дневного (сменного) рабочего времени в соответствии с определенным режимом работы или не менее ¼ нормы от рабочего времени (недельная, месячная, квартальная, годовая).

В новом Кодексе предлагают, чтобы ночные работники не работали более восьми часов в течение любого периода в 24 часа.

Оплата труда

Если работа работника приходится на ночное время, то должна за это получать доплату, размер которой определяется трудовым договором или коллективным договором. При этом размер должен быть не менее 20% ставки (оклада) за каждый час работы в период ночного времени.

Также должна быть повышена оплата труда в выходные или праздничные дни. Ее размер определяется тоже трудовым или коллективным договором. С учетом соответствующего повышения оплата должна быть не менее чем на 100% выше оплаты труда рабочего в рамках установленной нормы в трудовом договоре.

За сверхурочную работу производится оплата в повышенном размере, что определяет трудовой договор и соответствующий коллективный договор. Работник должен получить не менее чем на 100% больше оплаты труда работника в пределах нормы.

В трудовом договоре может устанавливаться гибкий режим рабочего времени, предусматривающий саморегулирование времени начала и окончания работы.

Вопросы отпусков

Работники имеют право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Его продолжительность должна составлять не менее 28 календарных дней на каждый отработанный рабочий год. Период должен исчисляться с даты, когда был заключен трудовой договор.

У работника возникает право воспользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском в первый год сотрудничества с работодателем в порядке, определенном трудовым договором. Взять отпуск можно будет непрерывно, проработав не менее шести месяцев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине узкопрофильные специалисты могут зарабатывать достаточно немалые средства. В частности, некоторым стоматологам работодатели готовы платить до 300 тысяч гривен ежемесячно.

Также мы писали, что в Украине ожидается рост средней заработной платы в 2024 году. В частности, известно, какие выплаты изменятся в этой связи.