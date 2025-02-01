Фінмоніторинг в Україні з 1 лютого 2025 року — нові ліміти та перевірки доходів

Банківські картки. Фото: Freepik

З 1 лютого 2025 року в Україні набирає чинності новий меморандум щодо фінансового моніторингу громадян та підприємців. Національний банк України та провідні банки підписали цей документ з метою посилення контролю за фінансовими операціями. Основна мета нововведень — боротьба з тіньовою економікою, шахрайством та нелегальним обігом коштів.

Редакція Новини.LIVE розбиралася, які труднощі можуть виникнути у українців та наскільки ефективними будуть ці заходи в боротьбі з нелегальним фінансовим обігом.

Читайте також:



Основні зміни, які набирають чинності

Ліміти на фінансові операції — залежно від рівня ризику клієнта, встановлюються обмеження на перекази від 50 до 150 тисяч гривень.

Підтвердження доходів — для збільшення лімітів клієнти повинні надати документальне підтвердження джерел надходження коштів.

Цілодобовий фінансовий моніторинг — банки запроваджують автоматизовану систему відстеження транзакцій, особливо в нічний час.

Обмін даними між банками — кредитні установи будуть ділитися інформацією про клієнтів, що може вплинути на рівень банківської конфіденційності.

Реєстр дропів — створення бази сумнівних клієнтів, що ускладнить відкриття нових рахунків.

Як працюватимуть ліміти

Нові обмеження будуть діяти в залежності від категорії ризику клієнта:

Високоризикові клієнти — максимальний ліміт на перекази 50 тисяч гривень на місяць.

Середньоризикові та низькоризикові клієнти — до 150 тисяч гривень на місяць (з 1 червня 2025 року ця сума зменшиться до 100 тисяч).

Щоб підняти ліміт, клієнт повинен надати документи, які підтверджують його доходи. Це можуть бути довідки про заробітну плату, податкові декларації, виписки про отримання соціальних виплат тощо. Якщо доходи офіційно не підтверджені, ліміти залишаться обмеженими.

Як це вплине на українців

Нові правила торкнуться:

Фізичних осіб, які здійснюють великі транзакції без підтверджених доходів.

ФОПів, особливо першої групи, що зареєстровані менш ніж пів року.

Українців за кордоном, які використовують вітчизняні банки для отримання заробітку.

При цьому нововведення не вплинуть на операції між власними рахунками в одному банку.

Додаткові ризики

Фінансові експерти застерігають, що обмін інформацією між банками фактично скасовує банківську таємницю. Крім того, перевірки можуть створити труднощі для громадян, які працюють за кордоном і пересилають гроші в Україну.

Чому це впроваджують

За словами НБУ, нововведення спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та незаконною діяльністю. Також це наближає банківську систему України до європейських стандартів.

Раніше ми розповідали, як українцям уникнути підозр щодо незаконного походження коштів на рахунку. Важливо зберігати позитивну кредитну історію, не здійснювати підозрілих транзакцій та просити друзів і родичів правильно зазначати призначення переказів. Це дозволить уникнути зайвої уваги з боку фінансового моніторингу.

Нагадаємо також, 2025 рік приніс для українців низку нових змін. Це стосується питань сплати податків, посилення фінансового моніторингу, зростання вартості "автоцивілки" для водіїв, а також введення нових акцизів на пальне. Є ймовірність, що протягом року з’являться й інші важливі зміни, які торкнуться багатьох наших громадян.