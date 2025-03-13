Денежные переводы с карты на карту — что изменится с 1 июня

Человек держит смартфон в руках. Фото: Unsplash

В феврале 2025 года для украинцев ввели ограничения на карточные переводы. Так, граждане без документально подтвержденных источников доходов, в месяц могут переводить сумму, которая не может превышать 150 тыс. грн. Но уже летом для украинцев готовят новые лимиты для переводов.

Об этом рассказала журналистам издания "РБК-Украина" заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская.

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Лимиты на карточные переводы — что и когда изменится

По словам Довгальской, с 1 июня 2025 года показатель лимита на карточные переводы для клиентов, которым присвоили средний и низкий уровни рисков, снизятся до 100 тысяч гривен в месяц. Зато для клиентов с высоким уровнем риска уровень лимита не изменится — 50 тысяч грн в месяц.

Заместитель председателя правления "Глобус Банка" отметила, что с тех пор, как банки установили новые правила относительно карточных переводов, клиенты все чаще открывают счета в различных финансовых учреждениях и больше используют переводы на IBAN. Однако есть часть клиентов, которые, опасаясь ограничений от банков, начали более тщательнее относиться к таким банальным и часто непринужденным транзакциям, как "сброс денег на карту" родственникам или знакомым.

"Мы отслеживаем тенденции и анализируем влияние новых правил на поведение клиентов. Обычно начальный период после любых нововведений требует определенной адаптации, для которой характерны колебания в объемах переводов, но в течение 2-3 месяцев ситуация должна стабилизироваться. Ведь новые правила направлены именно на защиту добросовестных пользователей банковских услуг и предотвращение использования финансовой системы с незаконной целью", — отметила банкир.

О чем еще стоит знать

Практика, когда банки и профильные ассоциации предоставляют другим финучреждениям банковскую тайну может стать постоянной. В Нацбанке считают, что это поможет выявлять мошеннические схемы с переводами крупных сумм за границу от так называемых компаний-"оболочек" и предоставления фальшивых документов.

Ранее мы рассказывали, что в Украине ускорили процесс денежных переводов с карты на карту. Отныне все происходит за считанные секунды.

Также мы писали, как украинцам избежать подозрений относительно незаконного происхождения средств на счету. Важно сохранять положительную кредитную историю, не совершать подозрительных транзакций и просить друзей и родственников правильно указывать назначение переводов.