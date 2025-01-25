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В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

25 січня 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 25 січня 2025 року
Виробництво металу. Фото: metinvestholding.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Латунь — це сплав, який отримують шляхом поєднання міді та цинку. Цей матеріал відрізняється характерним золотистим або мідно-червоним відтінком. Латунь багато віків застосовувалась людством у різних сферах. Сьогодні цей сплав часто використовується в таких галузях, як електротехніка, будівництво, виготовлення біжутерії тощо.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні станом на 25 січня.

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Цікаві факти про латунь

Латунь, завдяки золотистому блиску, нагадує золото. У минулому вона часто використовувалася для підробки золотих монет та інших виробів. Новачки в ювелірній справі використовують латунь для створення навчальних зразків, тому що цей метал легко обробляти, а його колір схожий із кольором золота.

В африканській культурі латунь посідає особливе місце. Її застосовують для виготовлення різних предметів мистецтва та ритуальних об'єктів, таких як маски, церемоніальний посуд, прикраси та багато іншого.

Цікавий звичай пов'язаний із латунню у народу падаунг, що живе у М'янмі. Жінки цього народу носять латунні кільця для подовження шиї. Цей процес починається у віці 5–7 років: спочатку одягається одне кільце, а потім їхня кількість поступово збільшується, досягаючи 25–30.

Температура плавлення латуні варіюється залежно від вмісту цинку: чим його більше, тим нижча температура плавлення. Зазвичай вона знаходиться в діапазоні від 880 до 950 градусів за Цельсієм.

Латунь має природний золотистий відтінок, який можна змінити за допомогою обробки, та надати поверхні цього сплаву бронзового, мідного, зеленого або навіть синього відтінку.

Яка ситуація з металургією у світі

Європейська асоціація сталеливарної промисловості (EUROFER) закликає прискорити розробку та впровадження механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM).

За даними асоціації, щорічно в ЄС імпортується понад 25 млн тонн сталі (близько 20% від загального виробництва в регіоні) з третіх країн, де відсутні вуглецеві витрати. Водночас європейські металурги вже давно працюють у рамках системи торгівлі викидами ЄС, у якій ціна на вуглець нещодавно досягла близько 75 євро за тонну CO2.

EUROFER підкреслює, що запуск CBAM, запланований на 2026 рік, дуже важливий для запобігання витоку вуглецю. Цей захід підтримає інвестиції в декарбонізацію сталеливарної галузі, які були анонсовані останніми роками.

Однак, як зазначають в асоціації, CBAM є безпрецедентним механізмом, що створює значні виклики для металургійної галузі. Вона включає безліч видів продукції, що застосовуються у різних ланцюжках виробництва з різним рівнем вуглецевих викидів, а також складні глобальні торгові потоки за участю багатьох партнерів.

Ціни на латунь в Україні у січні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 25 січня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

  • Київська область — від 145 до 190 грн;
  • Вінницька область — від 140 до 180 грн;
  • Волинська область — від 140 до 180 грн;
  • Дніпропетровська область — від 150 до 180 грн;
  • Житомирська область — від 150 до 180 грн;
  • Закарпатська область — від 150 до 190 грн;
  • Запорізька область — від 150 до 200 грн;
  • Івано-Франківська область — від 140 до 170 грн;
  • Кіровоградська область — від 140 до 175 грн;
  • Львівська область — від 140 до 185 грн;
  • Миколаївська область — від 155 до 180 грн;
  • Одеська область — від 170 до 190 грн;
  • Полтавська область — від 140 до 175 грн;
  • Рівненська область — від 140 до 185 грн;
  • Сумська область — від 180 до 195 грн
  • Тернопільська область — від 150 до 180 грн;
  • Харківська область — від 155 до 200 грн;
  • Хмельницька область — від 165 до 185 грн;
  • Черкаська область — від 150 до 170 грн;
  • Чернівецька область — від 150 до 170 грн;
  • Чернігівська область — від 150 до 175 грн.

Ми розповідали, скільки коштує алюмінію в Україні у січні. Цей кольоровий метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. Здавання алюмінію у пункти приймання вторсировини може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки можна отримати за золоті вироби в ломбардах Україні. Золото є дорогоцінним металом, ціна на який переважно зростає.

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