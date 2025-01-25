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В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

25 января 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 25 января 2025 года
Производство металла. Фото: metinvestholding.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав, который получают путем сочетания меди и цинка. Этот материал отличается характерным золотистым или медно-красным оттенком. Латунь много веков применялась человечеством в различных сферах. Сегодня этот сплав часто используется в таких отраслях, как электротехника, строительство, изготовление бижутерии и т.д.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине по состоянию на 25 января.

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Интересные факты о латуни

Латунь, благодаря золотистому блеску, напоминает золото. В прошлом она часто использовалась для подделки золотых монет и других изделий. Новички в ювелирном деле используют латунь для создания учебных образцов, потому что этот металл легко обрабатывать, а его цвет схож с цветом золота.

В африканской культуре латунь занимает особое место. Ее применяют для изготовления различных предметов искусства и ритуальных объектов, таких как маски, церемониальная посуда, украшения и многое другое. 

Интересный обычай связан с латунью у народа падаунг, живущего в Мьянме. Женщины этого народа носят латунные кольца для удлинения шеи. Этот процесс начинается в возрасте 5–7 лет: сначала надевается одно кольцо, а затем их количество постепенно увеличивается, достигая 25–30.

Температура плавления латуни варьируется в зависимости от содержания цинка: чем его больше, тем ниже температура плавления. Обычно она находится в диапазоне от 880 до 950 градусов по Цельсию.

Латунь имеет естественный золотистый оттенок, который можно изменить с помощью обработки, и придать поверхности этого сплава бронзового, медного, зеленого или даже синего оттенка.

Какая ситуация с металлургией в мире

Европейская ассоциация сталелитейной промышленности (EUROFER) призывает ускорить разработку и внедрение механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM).

По данным ассоциации, ежегодно в ЕС импортируется более 25 млн тонн стали (около 20% от общего производства в регионе) из третьих стран, где отсутствуют углеродные издержки. В то же время европейские металлурги уже давно работают в рамках системы торговли выбросами ЕС, в которой цена на углерод недавно достигла около 75 евро за тонну CO2.

EUROFER подчеркивает, что запуск CBAM, запланированный на 2026 год, очень важен для предотвращения утечки углерода. Эта мера поддержит инвестиции в декарбонизацию сталелитейной отрасли, которые были анонсированы в последние годы.

Однако, как отмечают в ассоциации, CBAM является беспрецедентным механизмом, создающим значительные вызовы для металлургической отрасли. Она включает множество видов продукции, применяемых в различных цепочках производства с различным уровнем углеродных выбросов, а также сложные глобальные торговые потоки с участием многих партнеров.

Цены на латунь в Украине в январе

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 25 января и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 145 до 190 грн;
  • Винницкая область — от 140 до 180 грн;
  • Волынская область — от 140 до 180 грн;
  • Днепропетровская область — от 150 до 180 грн;
  • Житомирская область — от 150 до 180 грн;
  • Закарпатская область — от 150 до 190 грн;
  • Запорожская область — от 150 до 200 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 140 до 170 грн;
  • Кировоградская область — от 140 до 175 грн;
  • Львовская область — от 140 до 185 грн;
  • Николаевская область — от 155 до 180 грн;
  • Одесская область — от 170 до 190 грн;
  • Полтавская область — от 140 до 175 грн;
  • Ровенская область — от 140 до 185 грн;
  • Сумская область — от 180 до 195 грн
  • Тернопольская область — от 150 до 180 грн;
  • Харьковская область — от 155 до 200 грн;
  • Хмельницкая область — от 165 до 185 грн;
  • Черкасская область — от 150 до 170 грн;
  • Черновицкая область — от 150 до 170 грн;
  • Черниговская область — от 150 до 175 грн.

Мы рассказывали, сколько стоит алюминия в Украине в январе. Этот цветной металл можно найти почти везде в быту: от посуды до техники и мебели. Сдача алюминия в пункты приема вторсырья может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько можно получить за золотые изделия в ломбардах Украины. Золото является драгоценным металлом, цена на который преимущественно растет.

 

 

 

 

 

 

 

 

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