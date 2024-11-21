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В Україні оновили ціни на моркву — скільки коштує

21 листопада 2024 17:06
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на моркву в Україні — як змінилася вартість в листопаді
Торгівля овочами. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Із середини осені ціни на овочі та фрукти помітно зросли як у магазинах, так і на ринках. Однак останнім часом вартість моркви стабілізувалася і навіть почала поступово знижуватися.

Новини.LIVE розповідають, чому падають ціни на моркву та скільки вона коштує в листопаді.

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Чому здешевшала морква

В Україні спостерігається тенденція до зниження цін на моркву, про що повідомляють аналітики EastFruit. Водночас виробники зазначають, що попит на цей овоч залишається відносно низьким.

Це пов’язано з тим, що гуртові компанії закуповують моркву лише за необхідності, уникаючи закладання великих обсягів на тривале зберігання. Така обережність зі сторони покупців додатково тисне на ціни, сприяючи їхньому зниженню.

Станом на сьогодні виробники реалізують моркву за ціною 15–23 гривень за кілограм (0,36–0,56 долара), залежно від якості та обсягу партій. Це приблизно на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.

Експерти зазначають, що основною причиною такого здешевлення є сезонне збільшення пропозиції на ринку, яке супроводжується доволі стриманим попитом. Щоб стимулювати продажі, фермери змушені коригувати відпускні ціни в бік зниження.

Також сказано, що навіть після зниження цін нинішня вартість моркви в Україні залишається в середньому у 2,4 раза вищою, ніж у цей же період минулого року. Експерти пояснюють таку різницю суттєвим зменшенням врожайності коренеплоду, спричиненим аномально посушливим літом.

Які ціни на моркву сьогодні

Вартість цього овочу коливається залежно від кількох чинників, до яких зокрема входить не лише сорт, а й регіон та супермаркет, в якому його продають. Наприклад в Києві, ціни на моркву варіюються від 20 до 35 грн/кг, а в Дніпрі — від 26 до 42 грн/кг.

Скільки коштує морква в Дніпрі
Ціни на моркву в Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

Станом на 21 листопада в супермаркетах України моркву можна купити за такими цінами:

  • Сільпо — від 28,90 до 44,99 грн/кг;
  • Metro — від 27,87 до 72,70 грн/кг;
  • Ашан — від 26,80 до 40,00 грн/кг;
  • АТБ — від 16,95 до 41,90 грн/кг;
  • Varus — 19,90 до 34,90 грн/кг.

Варто зазначити, що за даними порталу Minfin, в листопаді минулого року 1 кілограм моркви коштував 9,50 грн.

Що ще треба знати

Нагадаємо, цієї осені ціни на овочі значно зросли через несприятливу погоду, зокрема сильну спеку й посуху влітку, що негативно позначилося на врожаї та зменшило обсяги якісної продукції. Проте останнім часом вдалося стабілізувати вартість більшості овочів, зокрема й картоплі, завдяки збільшенню обсягів імпорту.

Ми також розповідали, що жити у країні, яка перебуває у стані війни, стає дедалі дорожче. Усі витрати — від цін на житло та комунальні послуги до пального, транспорту, харчових продуктів та освіти — тісно пов’язані з перебігом бойових дій. Відомо, як саме повномасштабна війна вплинула на вартість життя в Україні.

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