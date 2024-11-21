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В Украине обновили цены на морковь — сколько стоит

21 ноября 2024 17:06
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на морковь в Украине — как изменилась стоимость в ноябре
Торговля овощами. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С середины осени цены на овощи и фрукты заметно выросли как в магазинах, так и рынках. Однако в последнее время стоимость моркови стабилизировалась и начала постепенно снижаться.

Новости.LIVE рассказывают, почему падают цены на морковь и сколько она стоит в ноябре.

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Почему подешевела морковь

В Украине наблюдается тенденция к снижению цен на морковь, о чем сообщают аналитики EastFruit. В то же время производители отмечают, что спрос на этот овощ остается относительно низким.

Это связано с тем, что оптовые компании закупают морковь только при необходимости, избегая закладки больших объемов на длительное хранение. Такая осторожность со стороны покупателей дополнительно давит на цены, способствуя их снижению.

На сегодня производители реализуют морковь по цене 15–23 гривен за килограмм (0,36–0,56 доллара), в зависимости от качества и объема партий. Это примерно на 21% дешевле, чем неделей раньше.

Эксперты отмечают, что основной причиной такого удешевления является сезонное увеличение предложения на рынке, сопровождаемое достаточно сдержанным спросом. Чтобы стимулировать продажи, фермеры вынуждены корректировать отпускные цены в сторону понижения.

Также сказано, что даже после снижения цен нынешняя стоимость моркови в Украине остается в среднем в 2,4 раза выше, чем в тот же период прошлого года. Эксперты объясняют такую разницу существенным уменьшением урожайности корнеплода, вызванным аномально засушливым летом.

Какие цены на морковь сегодня

Стоимость этого овоща колеблется в зависимости от нескольких факторов, в которые в частности входит не только сорт, но и регион и супермаркет, в котором его продают. Например, в Киеве, цены на морковь варьируются от 20 до 35 грн/кг, а в Днепре — от 26 до 42 грн/кг.

Сколько стоит морковь в Днепре.
Цены на морковь в Днепре. Фото: Новости.LIVE

По состоянию на 21 ноября в супермаркетах Украины морковь можно купить по следующим ценам:

  • Сильпо — от 28,90 до 44,99 грн/кг;
  • Metro — от 27,87 до 72,70 грн/кг;
  • Ашан — от 26,80 до 40,00 грн/кг;
  • АТБ — от 16,95 до 41,90 грн/кг;
  • Varus — 19,90 до 34,90 грн/кг.

Следует отметить, что по данным портала Minfin, в ноябре прошлого года 1 килограмм моркови стоил 9,50 грн.

Что еще нужно знать

Напомним, этой осенью цены на овощи значительно выросли из-за неблагоприятной погоды, в том числе сильной жары и засухи летом, что негативно сказалось на урожае и уменьшило объемы качественной продукции. Однако в последнее время удалось стабилизировать стоимость большинства овощей, в том числе картофеля, благодаря увеличению объемов импорта.

Мы также рассказывали, что жить в стране, которая находится в состоянии войны, становится все дороже. Все расходы от цен на жилье и коммунальные услуги до горючего, транспорта, продуктов питания и образования тесно связаны с ходом боевых действий. Известно, как полномасштабная война повлияла на стоимость жизни в Украине.

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