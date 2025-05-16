Пенсії за роботу у Радянському Союзі — що змінив Кабмін України

Пенсіонерка стоїть на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кабмін України 16 травня 2025 року затвердив документи щодо визначення стажу роботи на території республік колишнього Радянського Союзу. Йдеться про стаж до 1992 року, який враховувався для призначення пенсійних виплат.

Про це написав у своєму Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді України (ВРУ) Тарас Мельничук.

Реклама

Читайте також:

Що відомо

У повідомленні Мельничука йдеться про те, що уряд затвердив:

порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які проживають в Україні, за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього СРСР для зарахування їх до страхового стажу;

порядок підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі до страхового стажу (стажу роботи) для визначення права на призначення пенсії за віком.

Пенсійний фонд України (ПФУ) має забезпечити перегляд прийнятих рішень щодо осіб, які мали роботу до 1 січня 1992 року.

Зауважимо, що у 1992 році між державами-учасницями СНД був підписаний договір про гарантії прав громадян щодо пенсійного забезпечення. Відповідно до домовленостей, українцям під час оформлення пенсій зараховували період роботи в інших державах, наприклад:

в Азербайджані;

в Білорусі;

у Вірменії;

у РФ і так далі.

Але у 2023 році Москва оголосила про свій вихід з цієї угоди, а згодом аналогічно вчинила й Україна.Тож виникла необхідність створити новий механізм, за яким українці можуть підтвердити радянський або пострадянський стаж роботи за межами країни та враховувати його при розрахунку пенсійних виплат.

Що ще варто знати

В Україні громадяни, які вчинили злочини проти національної безпеки, отримуватимуть тільки мінімальні пенсії від держави. Законопроєкт під №10355 був підтриманий Верховною Радою у другому читанні. Документ, як йдеться у пояснювальній записці, має врегулювати питання щодо виплат пенсій особам, яких засудили до обмеження чи позбавлення волі за вчинення умисних кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку.

Раніше ми розповідали, що українці, які виїхали за кордон через повномасштабну війну з РФ, можуть втратити пенсійні виплати. Відома причина. Також дізнавайтесь, хто може оформити тимчасову соціальну допомогу у 2025 році.