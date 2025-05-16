Пенсии за работу в Советском Союзе — что изменил Кабмин Украины

Пенсионерка стоит на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Кабмин Украины 16 мая 2025 года утвердил документы для определения стажа работы на территории республик бывшего Советского Союза. Речь идет о стаже до 1992 года, который учитывался для назначения пенсионных выплат.

Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Украины (ВРУ) Тарас Мельничук.

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Что известно

В сообщении Мельничука говорится о том, что правительство утвердило:

порядок подтверждения неосуществления другим государством пенсионных выплат гражданам, проживающим в Украине, за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего СССР для зачисления их в страховой стаж;

порядок подтверждения и зачисления периодов работы украинцам в другом государстве в страховой стаж (стаж работы) для определения права на назначение пенсии по возрасту.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) должен обеспечить пересмотр принятых решений в отношении людей, у которых была работа до 1 января 1992 года.

Отметим, что в 1992 году между государствами-участниками СНГ был подписан договор о гарантиях прав граждан относительно пенсионного обеспечения. Согласно договоренностям, украинцам при оформлении пенсий засчитывали период работы в других государствах, например:

в Азербайджане;

в Беларуси;

в Армении;

в РФ и так далее.

Но в 2023 году Москва объявила о своем выходе из этого соглашения, а чуть позже аналогично поступила и Украина. Поэтому возникла необходимость создать новый механизм, по которому украинцы могут подтвердить советский или постсоветский стаж работы за пределами страны и учитывать его при расчете пенсионных выплат.

Что еще стоит знать

В Украине граждане, совершившие преступления против национальной безопасности, будут получать только минимальные пенсии от государства. Законопроект под №10355 был поддержан Верховной Радой во втором чтении. Документ, как говорится в пояснительной записке, должен урегулировать вопрос о выплатах пенсий лицам, которых приговорили к ограничению или лишению свободы за совершение умышленных уголовных преступлений против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка.

Ранее мы рассказывали, что украинцы, которые выехали за границу из-за полномасштабной войны с РФ, могут потерять пенсионные выплаты. Известна причина. Также узнавайте, кто может оформить временную социальную помощь в 2025 году.