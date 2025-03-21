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В Україні оновилась вартість долара — в яких банках кращий курс

21 березня 2025 12:00
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Новий курс долара в Україні — де найкраще обміняти валюту 21 березня
Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні оновився курс долара. Вартість валюти США в обмінниках дещо зросла. При цьому курс долара в банках, навпаки, трохи знизився.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на п'ятницю, 21 березня.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 21 березня, долари в обмінниках купують у середньому за 41,17 гривні, що на 6 копійок дорожче, ніж днем раніше. Продають валюту США за 41,68 гривні — на 13 копійок дорожче, ніж 20 березня.

Курс долара у банках

На ранок 21 березня курс долара в банках становить у середньому 41,19 гривні. На 3 копійки нижче відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 41,74 гривні. Це на 2 копійки дешевше, якщо порівняти з курсом 20 березня.

Курс долара у касах банків України:

  • Райффайзен Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,64;
  • Акордбанк: купівля — 41,25, продаж — 41,74;
  • Юнекс Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,70;
  • Банк Грант: купівля — 41,15, продаж — 41,70;
  • Банк Кліринговий Дім: купівля — 41,40, продаж — 41,60;
  • Таскомбанк: купівля — 41,30, продаж — 41,85;
  • Кредит Дніпро: купівля — 41,30, продаж — 41,69;
  • Sense Bank: купівля — 41,35, продаж — 41,80;
  • ПУМБ: купівля — 41,30, продаж — 41,90;
  • Укргазбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,70;
  • А-Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,90;
  • МТБ Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,80;
  • Банк інвестицій та заощаджень: купівля — 41,20, продаж — 41,60;
  • Банк Південний: купівля — 41,40, продаж — 41,65;
  • Укрексімбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,80;
  • Індустріалбанк: купівля — 41,30, продаж — 41,80;
  • Ощадбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,65;
  • Монобанк: купівля — 41,40, продаж — 41,83.

Які долари більше не друкують у США

У Сполучених Штатах припинили випуск деяких банкнот, включаючи популярні купюри великих номіналів. Це рішення було ухвалено Міністерством фінансів США спільно з Федеральною резервною системою.

Зараз у США більше не виробляють банкноти номіналом 500, 1 000, 5000 та 10 000 доларів. Востаннє такі купюри були надруковані в 1945 році, а їх випуск припинили через відсутність необхідності у таких великих сумах у повсякденному обігу.

Наприклад, купюра в 500 доларів була дуже популярною свого часу і випускалася частіше за інших, проте сьогодні її практично неможливо зустріти в обороті. Банкнота в 1 000 доларів мала кілька варіантів дизайну, перший з яких був випущений у 1918 році із зображенням міністра фінансів США Олександра Гамільтона.

Купюри номіналом 5 000 доларів прикрашав портрет 4-го президента США Джеймса Медісона, а на банкноті 10 000 доларів був зображений 7-й президент США Ендрю Джексон. Також існувала купюра номіналом 100 000 доларів, але вона ніколи не використовувалася у повсякденному обігу. Її випустили у 1934 році виключно для внутрішніх розрахунків між банками, а на лицьовій стороні було зображено 28-го президента США Вудро Вільсона.

Сьогодні в обігу знаходяться наступні номінали доларових банкнот, які випускає центральний банк США:

  • 1 долар;
  • 2 долари;
  • 5 доларів;
  • 10 доларів;
  • 20 доларів;
  • 100 доларів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, що на деяких американських банкнотах поряд із серійним номером можна помітити спеціальний символ — зірочку. Нещодавно стало відомо, що означає ця позначка на доларах і яку вигоду можна отримати з таких купюр.

Раніше ми також повідомляли, що протягом найближчих 5-10 років Україна може відмовитися від прив'язки офіційного курсу гривні до долара. Замість американської валюти розглядається перехід на європейську, що пов'язане із потенційним вступом країни до ЄС.

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