Новий курс долара в Україні — де найкраще обміняти валюту 21 березня

В Україні оновилась вартість долара — в яких банках кращий курс
В Україні оновився курс долара. Вартість валюти США в обмінниках дещо зросла. При цьому курс долара в банках, навпаки, трохи знизився.
Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на п'ятницю, 21 березня.
Курс долара в обмінниках
Станом на 21 березня, долари в обмінниках купують у середньому за 41,17 гривні, що на 6 копійок дорожче, ніж днем раніше. Продають валюту США за 41,68 гривні — на 13 копійок дорожче, ніж 20 березня.
Курс долара у банках
На ранок 21 березня курс долара в банках становить у середньому 41,19 гривні. На 3 копійки нижче відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 41,74 гривні. Це на 2 копійки дешевше, якщо порівняти з курсом 20 березня.
Курс долара у касах банків України:
- Райффайзен Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,64;
- Акордбанк: купівля — 41,25, продаж — 41,74;
- Юнекс Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,70;
- Банк Грант: купівля — 41,15, продаж — 41,70;
- Банк Кліринговий Дім: купівля — 41,40, продаж — 41,60;
- Таскомбанк: купівля — 41,30, продаж — 41,85;
- Кредит Дніпро: купівля — 41,30, продаж — 41,69;
- Sense Bank: купівля — 41,35, продаж — 41,80;
- ПУМБ: купівля — 41,30, продаж — 41,90;
- Укргазбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,70;
- А-Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,90;
- МТБ Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,80;
- Банк інвестицій та заощаджень: купівля — 41,20, продаж — 41,60;
- Банк Південний: купівля — 41,40, продаж — 41,65;
- Укрексімбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,80;
- Індустріалбанк: купівля — 41,30, продаж — 41,80;
- Ощадбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,65;
- Монобанк: купівля — 41,40, продаж — 41,83.
Які долари більше не друкують у США
У Сполучених Штатах припинили випуск деяких банкнот, включаючи популярні купюри великих номіналів. Це рішення було ухвалено Міністерством фінансів США спільно з Федеральною резервною системою.
Зараз у США більше не виробляють банкноти номіналом 500, 1 000, 5000 та 10 000 доларів. Востаннє такі купюри були надруковані в 1945 році, а їх випуск припинили через відсутність необхідності у таких великих сумах у повсякденному обігу.
Наприклад, купюра в 500 доларів була дуже популярною свого часу і випускалася частіше за інших, проте сьогодні її практично неможливо зустріти в обороті. Банкнота в 1 000 доларів мала кілька варіантів дизайну, перший з яких був випущений у 1918 році із зображенням міністра фінансів США Олександра Гамільтона.
Купюри номіналом 5 000 доларів прикрашав портрет 4-го президента США Джеймса Медісона, а на банкноті 10 000 доларів був зображений 7-й президент США Ендрю Джексон. Також існувала купюра номіналом 100 000 доларів, але вона ніколи не використовувалася у повсякденному обігу. Її випустили у 1934 році виключно для внутрішніх розрахунків між банками, а на лицьовій стороні було зображено 28-го президента США Вудро Вільсона.
Сьогодні в обігу знаходяться наступні номінали доларових банкнот, які випускає центральний банк США:
- 1 долар;
- 2 долари;
- 5 доларів;
- 10 доларів;
- 20 доларів;
- 100 доларів.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, що на деяких американських банкнотах поряд із серійним номером можна помітити спеціальний символ — зірочку. Нещодавно стало відомо, що означає ця позначка на доларах і яку вигоду можна отримати з таких купюр.
Раніше ми також повідомляли, що протягом найближчих 5-10 років Україна може відмовитися від прив'язки офіційного курсу гривні до долара. Замість американської валюти розглядається перехід на європейську, що пов'язане із потенційним вступом країни до ЄС.
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