Новый курс доллара в Украине — где лучше всего обменять валюту 21 марта

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине обновился курс доллара. Стоимость валюты США в обменниках несколько выросла. При этом курс доллара в банках, наоборот, немного снизился.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на пятницу, 21 марта.

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Курс доллара в обменниках

По состоянию на 21 марта, доллары в обменниках покупают в среднем по 41,17 гривны, что на 6 копеек дороже, чем днем ранее. Продают валюту США по 41,68 гривны — на 13 копеек дороже, чем 20 марта.

Курс доллара в банках

На утро 21 марта курс доллара в банках составляет в среднем 41,19 гривны. На 3 копейки ниже относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,74 гривны. Это на 2 копейки дешевле, если сравнить с курсом 20 марта.

Курс доллара в кассах банков Украины:

Райффайзен Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,64;

Аккордбанк: покупка — 41,25, продажа — 41,74;

Юнекс Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,70;

Банк Грант: покупка — 41,15, продажа — 41,70;

Банк Клиринговый Дом: покупка — 41,40, продажа — 41,60;

Таскомбанк: покупка — 41,30, продажа — 41,85;

Кредит Днепр: покупка — 41,30, продажа — 41,69;

Sense Bank: покупка — 41,35, продажа — 41,80;

ПУМБ: покупка — 41,30, продажа — 41,90;

Укргазбанк: покупка — 41,20, продажа — 41,70;

А-Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,90;

МТБ Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,80;

Банк инвестиций и сбережений: покупка — 41,20, продажа — 41,60;

Банк Пивденный: покупка — 41,40, продажа — 41,65;

Укрэксимбанк: покупка — 41,20, продажа — 41,80;

Индустриалбанк: покупка — 41,30, продажа — 41,80;

Ощадбанк: покупка — 41,20, продажа — 41,65;

Монобанк: покупка — 41,40, продажа — 41,83.

Какие доллары больше не печатают в США

В Соединенных Штатах прекратили выпуск некоторых банкнот, включая популярные купюры крупных номиналов. Это решение было принято Министерством финансов США совместно с Федеральной резервной системой.

Сейчас в США больше не производят банкноты номиналом 500, 1 000, 5000 и 10 000 долларов. Последний раз такие купюры были напечатаны в 1945 году, а их выпуск прекратили из-за отсутствия необходимости в таких крупных суммах в повседневном обращении.

Например, купюра в 500 долларов была очень популярной в свое время и выпускалась чаще других, однако сегодня ее практически невозможно встретить в обороте. Банкнота в 1 000 долларов имела несколько вариантов дизайна, первый из которых был выпущен в 1918 году с изображением министра финансов США Александра Гамильтона.

Купюры номиналом 5 000 долларов украшал портрет 4-го президента США Джеймса Мэдисона, а на банкноте 10 000 долларов был изображен 7-й президент США Эндрю Джексон. Также существовала купюра номиналом 100 000 долларов, но она никогда не использовалась в повседневном обращении. Ее выпустили в 1934 году исключительно для внутренних расчетов между банками, а на лицевой стороне было изображено 28-го президента США Вудро Вильсона.

Сегодня в обращении находятся следующие номиналы долларовых банкнот, которые выпускает центральный банк США:

1 доллар;

2 доллара;

5 долларов;

10 долларов;

20 долларов;

100 долларов.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, что на некоторых американских банкнотах рядом с серийным номером можно заметить специальный символ - звездочку. Недавно стало известно, что означает эта отметка на долларах и какую выгоду можно получить с таких купюр.

Ранее мы также сообщали, что в течение ближайших 5-10 лет Украина может отказаться от привязки официального курса гривны к доллару. Вместо американской валюты рассматривается переход на европейскую, что связано с потенциальным вступлением страны в ЕС.