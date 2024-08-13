Денежная помощь в Украине — кто и как может получить 11 тыс. гривен в августе

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2024 года для части украинцев доступна регистрация на получение денежной помощи от УВКБ ООН. В ее рамках максимально в "одни руки" можно получить около 11 тыс. гривен.

Об этом сообщается в Telegram-канале УВКБ ООН.

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Как отмечается, подать заявки на денежную помощь могут жители и переселенцы Николаева и области. Поддержку оказывают в рамках программы по оказанию многоцелевой финансовой помощи. Речь идет о таких категориях населения:

граждане со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ), переместившиеся в течение последних шести месяцев;

жители, вернувшиеся в Украину, после того, как покинули собственные дома и переместились за пределы страны;

граждане, вернувшиеся на постоянное место жительства после того, как покинули жилье и переместились в другие регионы после 24 февраля 2022 года.

Помощь доступна только гражданам, принадлежащим к уязвимым категориям населения.

Какие суммы помощи и условия получения

Размер денежной помощи на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. гривен (3,6 тыс. гривен на одного человека в течение трех месяцев).

Для того чтобы подать заявку, нужно предоставить оригиналы документов за каждого члена домохозяйства:

паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

справка ВПЛ (если есть);

банковская карта представителя семьи;

свидетельство о рождении детей (если есть);

документ, где удостоверяется законная опека над ребенком (при наличии);

удостоверение или медсправка в случае инвалидности/хронического заболевания (при наличии).

При подаче заявки должны присутствовать все члены семьи.

Что еще стоит знать

Напомним, благотворительный фонд Каритас оказывает денежную помощь на компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг. Средства будут предоставлены в рамках проекта Гуманитарная помощь для граждан, пострадавших от войны в Украине.

Также мы писали, что некоторым украинцам стала доступна денежная помощь от благотворительной организации ADRA. В ее рамках уязвимые категории граждан могут получить 1,5 тыс. гривен.