Ціни на малину різко впали у серпні — скільки коштують ягоди

Малина в руках. Фото: lafoy

В Україні різко впали закупівельні ціни на малину для подальшого заморожування через зростання обсягів пропозиції на ринку. Виробники вкрай невдоволені такою ситуацією.

Про це інформують аналітики видання EastFruit.

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Як змінились ціни на малину у серпні

Як зазначається, зниження закупівельної вартості відбувається на тлі зростання пропозиції малини ремонтантних сортів. Збір таких врожаїв стартував цьогоріч раніше, ніж зазвичай.

За словами аналітиків, попереднього тижня перекупники готові були купувати малину за 50 — 60 грн/кг у невеликих виробників або з 1,2 — 1,5 дол./кг. Однак цього тижня максимально дають 40 грн/кг, тобто менш ніж 1 дол./кг.

Таким чином, лише за кілька днів малина втратила в ціні майже третину. Також зберігається тенденція до зниження цін в розпал сезону.

Аграрії вкрай невдоволені такою ціновою ситуацією, деякі з них виступили з пропозицією бойкотувати перекупників і продавати продукцію безпосередньо підприємствам.

"Також лунають заклики заблокувати всі під’їзди до підприємств із заморожування, щоб перекупники не могли постачати малину, і самим безпосередньо домовлятися про ціну із заморозчиками. Однак поки що далі закликів у соцмережах обурення не йде і жодних реальних акцій протесту фермери не організовують", — додали аналітики.

Водночас, у роздрібі малина коштує у серпні у магазинах 244 грн/кг. Зокрема, таку ціну пропонує супермаркет "Сільпо". Минулого року коштувала 199 грн/кг.

Скріншот ціни в онлайн-магазині. Джерело: Сільпо

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що Україні за останній тиждень кавуни подешевшали ще на третину. Виробники змушені рекордно знижувати ціни та збувати літню ягоду на внутрішньому ринку фактично за безцінь.

Раніше ми писали, що в Україні не всі продукти будуть дорожчати найближчими місяцями через енергетичні проблеми. Проте загальна тенденція до зростання цін на 3-5% все ще залишається ймовірною.