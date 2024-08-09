Цены на малину резко упали в августе — сколько стоят ягоды

Малина в руках. Фото: lafoy

В Украине резко упали закупочные цены на малину для дальнейшей заморозки из-за роста объемов предложения на рынке. Производители очень недовольны такой ситуацией.

Об этом информируют аналитики издания EastFruit.

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Как отмечается, снижение закупочной стоимости происходит на фоне роста предложения малины ремонтантных сортов. Сбор таких урожаев стартовал в этом году раньше обычного.

По словам аналитиков, на прошлой неделе перекупщики готовы были покупать малину за 50-60 грн/кг у небольших производителей или с 1,2-1,5 долл./кг. Однако на этой неделе максимально дают 40 грн/кг, то есть менее 1 долл./кг.

Таким образом, всего за несколько дней малина потеряла в цене почти треть. Также сохраняется тенденция к понижению цен в разгар сезона.

Аграрии крайне недовольны такой ценовой ситуацией, некоторые выступили с предложением бойкотировать перекупщиков и продавать продукцию непосредственно предприятиям.

"Также звучат призывы заблокировать все подъезды к предприятиям по заморозке, чтобы перекупщики не могли поставлять малину, и самим напрямую договариваться о цене с заморозчиками. Однако пока дальше призывов в соцсетях возмущение не идет и никаких реальных акций протеста фермеры не организуют", – добавили аналитики.

В рознице малина стоит в августе в магазинах 244 грн/кг. Такую цену предлагает супермаркет "Сильпо". В прошлом году стоила 199 грн/кг.

Скриншот цены в интернет магазине. Источник: Сильпо

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Украине за последнюю неделю арбузы подешевели еще на треть. Производители вынуждены рекордно снижать цены и сбывать летнюю ягоду на внутреннем рынке фактически за бесценок.

Ранее мы писали, что в Украине не все продукты будут дорожать в ближайшие месяцы из-за энергетических проблем. Однако общая тенденция роста цен на 3-5% все еще остается вероятной.