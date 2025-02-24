Зміни в оплаті рахунків за воду — що змінилося для українців

Жінка підраховує вартість комунальних послуг. Фото: УНІАН

Деякі українці по-новому платитимуть за спожиту воду. Зміни у комунальних рахунках запроваджені для споживачів у місті Дніпро.

Про це повідомили у комунальному підприємстві "Дніпроводоканал".

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Що змінилося у рахунках за воду

Комунальники попередили жителів міста про зміни, які потрібно враховувати під час розрахунку за комуналку. Вони стосуються, зокрема, оплати абонентського обслуговування.

Якщо раніше оплата проводилася на загальний рахунок, куди також потрібно було проводити оплату за централізоване водопостачання та водовідведення, то з лютого оплату потрібно проводити за новими реквізитами на окремий рахунок підприємства.

"Оплата за абонентське обслуговування включає витрати підприємства на укладання договорів, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води, нарахування та стягнення плати за надані комунальні послуги тощо", — йдеться у повідомленні.

Що буде з цінами на воду з 1 березня

Остаточну вартість послуги визначають місцеві водоканали, тож ціни на водопостачання та водовідведення у регіонах відрізняються.

У деяких містах України тарифи на воду вже зросли або зміняться у березні, якщо так вирішить місцева влада, яка має відповідні повноваження. Однак варто пам′ятати, що вартість залежить від кількох факторі. Наприклад:

стану обладнання;

вартості електроенергії;

доступу до водних ресурсів та інших витрат.

Нагадаємо, що у 2025 році опалювальний сезон для українців може завершитися раніше. Але за однієї умови.

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