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В Украине новые правила оплаты счетов за воду — что изменилось

24 февраля 2025 22:11
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Изменения в оплате счетов за воду - что изменилось для украинцев
Женщина подсчитывает стоимость коммунальных услуг. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Некоторые украинцы по-новому будут платить за потребленную воду. Изменения в коммунальных счетах введены для потребителей в городе Днепр.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Днепрводоканал".

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Коммунальщики предупредили жителей города об изменениях, которые нужно учитывать при расчете за коммуналку. Они касаются, в частности, оплаты за абонентское обслуживание.

Если раньше оплата проводилась на общий счет, куда также нужно было проводить оплату за централизованное водоснабжение и водоотвод, то с февраля оплату нужно проводить по новым реквизитам на отдельный счет предприятия.

"Оплата за абонентское обслуживание включает расходы предприятия на заключение договоров, обслуживание и замену узлов коммерческого учета воды, начисление и взимание платы за предоставленные коммунальные услуги и т.д.", — говорится в сообщении.

Что будет с ценами на воду с 1 марта

Окончательную стоимость услуги определяют местные водоканалы, поэтому цены на водоснабжение и водоотведение в регионах отличаются.

В некоторых городах Украины тарифы на воду уже выросли или изменятся в марте, если так решит местная власть, которая имеет соответствующие полномочия. Однако стоит помнить, что стоимость зависит от нескольких факторов. Например:

  • состояния оборудования;
  • стоимости электроэнергии;
  • доступа к водным ресурсам и других расходов.

Напомним, что в 2025 году отопительный сезон для украинцев может завершиться раньше. Но при одном условии.

Также мы рассказывали, какими будут тарифы на свет с 1 марта. Сейчас украинцы за 1 кВт-ч платят 4, 32 грн.

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