Призначення субсидій — як змінився порядок обчислення доходів у 2025 році

В Україні нові правила нарахування субсидій — що змінилося
В Україні з 2025 року по-новому обчислюватимуть середньомісячний сукупний дохід сім'ї, який враховують для усіх видів державної соцдопомоги. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів.
Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України.
Нові правила для призначення субсидій — що відомо
Уряд, зокрема, погодив перелік витрат, які враховуються/не враховуються для призначення житлової субсидії на:
- оплату житлово-комунальних послуг;
- придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу.
Отже, у 2025 році українці, які планують оформлювати житлові субсидії, повинні знати, що:
- до середньомісячного сукупного доходу сім'ї більше не враховуватиметься призначена субсидія на оренду житла. Цей вид допомоги з кінця січня надають ВПО;
- належать до середньомісячного сукупного доходу сім'ї отримані аліменти.
Також під час призначення житлової субсидії грошове забезпечення військовослужбовців враховується у розмірі, що залишається після сплати військового збору.
За яких умов у 2025 році скасують субсидію
Призначену держдопомогу скасують, якщо:
- заборгованість за комуналку перевищила 680 грн;
- заборгованість існуватиме понад три місяці.
Та борги — не єдина причина, з якої українці можуть втратити житлову субсидію. Пільгу також скасують, якщо:
- помре основний заявник, на якого була оформлена допомога;
- під час перевірки з'ясується, що члени домогосподарства заробляють більше, ніж вказали у декларації;
- отримувач субсидії змінив місце проживання, адже допомога закріплена за конкретною адресою.
Раніше ми писали, що частина українців може розраховувати на отримання двох субсидій одночасно. У Мінсоці пояснили, кому з громадян виплачують.
Також нагадаємо, що українці можуть оскаржити рішення, за яким їм відмовили в оформленні житлової субсидії. Для цього потрібно виконати три умови.
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