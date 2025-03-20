Призначення субсидій — як змінився порядок обчислення доходів у 2025 році

Гроші та калькулятор. Фото: УНІАН

В Україні з 2025 року по-новому обчислюватимуть середньомісячний сукупний дохід сім'ї, який враховують для усіх видів державної соцдопомоги. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України.

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Уряд, зокрема, погодив перелік витрат, які враховуються/не враховуються для призначення житлової субсидії на:

оплату житлово-комунальних послуг;

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу.

Отже, у 2025 році українці, які планують оформлювати житлові субсидії, повинні знати, що:

до середньомісячного сукупного доходу сім'ї більше не враховуватиметься призначена субсидія на оренду житла. Цей вид допомоги з кінця січня надають ВПО;

належать до середньомісячного сукупного доходу сім'ї отримані аліменти.

Також під час призначення житлової субсидії грошове забезпечення військовослужбовців враховується у розмірі, що залишається після сплати військового збору.

За яких умов у 2025 році скасують субсидію

Призначену держдопомогу скасують, якщо:

заборгованість за комуналку перевищила 680 грн;

заборгованість існуватиме понад три місяці.

Та борги — не єдина причина, з якої українці можуть втратити житлову субсидію. Пільгу також скасують, якщо:

помре основний заявник, на якого була оформлена допомога;

під час перевірки з'ясується, що члени домогосподарства заробляють більше, ніж вказали у декларації;

отримувач субсидії змінив місце проживання, адже допомога закріплена за конкретною адресою.

Раніше ми писали, що частина українців може розраховувати на отримання двох субсидій одночасно. У Мінсоці пояснили, кому з громадян виплачують.

Також нагадаємо, що українці можуть оскаржити рішення, за яким їм відмовили в оформленні житлової субсидії. Для цього потрібно виконати три умови.